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في خضم مواجهتهما للغرب.. روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق

يشارك فيها أكثر من 10 آلاف جندي

تجري روسيا والصين تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في شمال وسط الصين، يشارك فيها أكثر من عشرة آلاف جندي، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء).

وتهدف تدريبات "التعاون – 2021"، التي تجرى في إقليم نينغشيا الصيني بالمتابعة، إلى إيجاد علامات على ما إذا كانت الصين وروسيا، توسعان تعاونهما العسكري في إطار تنافسهما مع الغرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت صحيفة "كومرسانت" الروسية، أن التدريبات التي تستمر حتى الجمعة المقبل تمثل المرة الأولى التي يستخدم فيها جنود روس أسلحة صينية، علمًا أن روسيا والصين تجريان تدريبات منذ 2005.

وتواكب التدريبات تحقيق حركة طالبان مكاسب كبيرة في أفغانستان، حيث تدهور الوضع الأمني مع سحب الولايات المتحدة قواتها، إثر حرب استمرت 20 عامًا، وهو ما سبب إزعاجًا أمنيًا لروسيا.

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في خضم مواجهتهما للغرب.. روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق
سبق

تجري روسيا والصين تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في شمال وسط الصين، يشارك فيها أكثر من عشرة آلاف جندي، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء).

وتهدف تدريبات "التعاون – 2021"، التي تجرى في إقليم نينغشيا الصيني بالمتابعة، إلى إيجاد علامات على ما إذا كانت الصين وروسيا، توسعان تعاونهما العسكري في إطار تنافسهما مع الغرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت صحيفة "كومرسانت" الروسية، أن التدريبات التي تستمر حتى الجمعة المقبل تمثل المرة الأولى التي يستخدم فيها جنود روس أسلحة صينية، علمًا أن روسيا والصين تجريان تدريبات منذ 2005.

وتواكب التدريبات تحقيق حركة طالبان مكاسب كبيرة في أفغانستان، حيث تدهور الوضع الأمني مع سحب الولايات المتحدة قواتها، إثر حرب استمرت 20 عامًا، وهو ما سبب إزعاجًا أمنيًا لروسيا.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
03:06 PM

في خضم مواجهتهما للغرب.. روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق

يشارك فيها أكثر من 10 آلاف جندي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجري روسيا والصين تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في شمال وسط الصين، يشارك فيها أكثر من عشرة آلاف جندي، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء).

وتهدف تدريبات "التعاون – 2021"، التي تجرى في إقليم نينغشيا الصيني بالمتابعة، إلى إيجاد علامات على ما إذا كانت الصين وروسيا، توسعان تعاونهما العسكري في إطار تنافسهما مع الغرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت صحيفة "كومرسانت" الروسية، أن التدريبات التي تستمر حتى الجمعة المقبل تمثل المرة الأولى التي يستخدم فيها جنود روس أسلحة صينية، علمًا أن روسيا والصين تجريان تدريبات منذ 2005.

وتواكب التدريبات تحقيق حركة طالبان مكاسب كبيرة في أفغانستان، حيث تدهور الوضع الأمني مع سحب الولايات المتحدة قواتها، إثر حرب استمرت 20 عامًا، وهو ما سبب إزعاجًا أمنيًا لروسيا.

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