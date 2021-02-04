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اصطدم بعدة مركبات على الدائري الجنوبي ولم يتوقف.. في قبضة مرور الرياض

المرور: جارٍ استكمال إجراءات الحادث وتطبيق المخالفات المقررة في النظام

تَمَكّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد المركبة الذي اصطدم بعدد من المركبات بالدائري الجنوبي دون التوقف في موقع الحادث.

وقال المرور عبر حسابه على تويتر: يجري استكمال إجراءات الحادث وتطبيق المخالفات المقررة في نظام المرور.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اصطدم بعدة مركبات على الدائري الجنوبي ولم يتوقف.. في قبضة مرور الرياض
سبق

تَمَكّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد المركبة الذي اصطدم بعدد من المركبات بالدائري الجنوبي دون التوقف في موقع الحادث.

وقال المرور عبر حسابه على تويتر: يجري استكمال إجراءات الحادث وتطبيق المخالفات المقررة في نظام المرور.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
08:59 AM

اصطدم بعدة مركبات على الدائري الجنوبي ولم يتوقف.. في قبضة مرور الرياض

المرور: جارٍ استكمال إجراءات الحادث وتطبيق المخالفات المقررة في النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,914

تَمَكّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد المركبة الذي اصطدم بعدد من المركبات بالدائري الجنوبي دون التوقف في موقع الحادث.

وقال المرور عبر حسابه على تويتر: يجري استكمال إجراءات الحادث وتطبيق المخالفات المقررة في نظام المرور.

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