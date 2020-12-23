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شاهد.. انقلاب جيب من قمم مصيدة "ببلغازي" وإصابة ركّابه

تم تحويل المصابين إلى المستشفى العام

أصيب عدد من الشبان بإصابات بالغة إثر سقوط مركبة يستقلّونها من نوع "جيب" من فوق قمم مصيدة ببلغازي شرقي منطقة جازان.

وقالت مصادر: إن المركبة سقطت في منحدر جبلي وعر؛ ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات البالغة وتحويلها إلى المستشفى العام.

وتجدّدت المطالبات عقب الحادث بمعالجة مخاطر الطرق والمنحدرات الخطرة وتوسعتها.

سقوط مركبة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انقلاب جيب من قمم مصيدة "ببلغازي" وإصابة ركّابه
سبق

أصيب عدد من الشبان بإصابات بالغة إثر سقوط مركبة يستقلّونها من نوع "جيب" من فوق قمم مصيدة ببلغازي شرقي منطقة جازان.

وقالت مصادر: إن المركبة سقطت في منحدر جبلي وعر؛ ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات البالغة وتحويلها إلى المستشفى العام.

وتجدّدت المطالبات عقب الحادث بمعالجة مخاطر الطرق والمنحدرات الخطرة وتوسعتها.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
06:01 PM

شاهد.. انقلاب جيب من قمم مصيدة "ببلغازي" وإصابة ركّابه

تم تحويل المصابين إلى المستشفى العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصيب عدد من الشبان بإصابات بالغة إثر سقوط مركبة يستقلّونها من نوع "جيب" من فوق قمم مصيدة ببلغازي شرقي منطقة جازان.

وقالت مصادر: إن المركبة سقطت في منحدر جبلي وعر؛ ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات البالغة وتحويلها إلى المستشفى العام.

وتجدّدت المطالبات عقب الحادث بمعالجة مخاطر الطرق والمنحدرات الخطرة وتوسعتها.

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