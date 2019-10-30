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"الطيران المدني" تؤكد: 50 ألف ريال غرامة الناقل الجوي في حال مخالفته

لحفظ حقوق العملاء

أوضح إبراهيم الروسا، الناطق باسم هيئة الطيران المدني، أن لائحة حقوق العملاء تفرض غرامة مالية، تصل إلى "مبلغ ٥٠ ألف ريال"، على الناقل الجوي عند مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

وأضاف: كثر الحديث عن مدى التزام شركات النقل الجوي تجاه العملاء في منحهم حقوقهم؛ لذا أنبِّه السادة المسافرين بذلك.

هيئة الطيران المدني الناطق باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروسا الناقل الجوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تؤكد: 50 ألف ريال غرامة الناقل الجوي في حال مخالفته
سبق

أوضح إبراهيم الروسا، الناطق باسم هيئة الطيران المدني، أن لائحة حقوق العملاء تفرض غرامة مالية، تصل إلى "مبلغ ٥٠ ألف ريال"، على الناقل الجوي عند مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

وأضاف: كثر الحديث عن مدى التزام شركات النقل الجوي تجاه العملاء في منحهم حقوقهم؛ لذا أنبِّه السادة المسافرين بذلك.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
10:24 PM

"الطيران المدني" تؤكد: 50 ألف ريال غرامة الناقل الجوي في حال مخالفته

لحفظ حقوق العملاء

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
3,362

أوضح إبراهيم الروسا، الناطق باسم هيئة الطيران المدني، أن لائحة حقوق العملاء تفرض غرامة مالية، تصل إلى "مبلغ ٥٠ ألف ريال"، على الناقل الجوي عند مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

وأضاف: كثر الحديث عن مدى التزام شركات النقل الجوي تجاه العملاء في منحهم حقوقهم؛ لذا أنبِّه السادة المسافرين بذلك.

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