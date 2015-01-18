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المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبو ظبي

اعتبرته عملاً إرهابياً وخرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني

عبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن استنكارها للاعتداء الإرهابي على مطار أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، الذي نتج عنه ضحايا مدنيين من جنسيات متعددة، وأضرار مادية في منشآت مدنية.


جاء ذلك وفق بيانٍ حصلت "سبق" على نسخة منه، حيث اعتبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر هذا الاعتداء خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف 1949.

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المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبو ظبي
سبق

عبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن استنكارها للاعتداء الإرهابي على مطار أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، الذي نتج عنه ضحايا مدنيين من جنسيات متعددة، وأضرار مادية في منشآت مدنية.


جاء ذلك وفق بيانٍ حصلت "سبق" على نسخة منه، حيث اعتبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر هذا الاعتداء خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف 1949.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
09:16 PM

المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبو ظبي

اعتبرته عملاً إرهابياً وخرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني

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فهد العتيبي - الرياض
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عبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن استنكارها للاعتداء الإرهابي على مطار أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، الذي نتج عنه ضحايا مدنيين من جنسيات متعددة، وأضرار مادية في منشآت مدنية.


جاء ذلك وفق بيانٍ حصلت "سبق" على نسخة منه، حيث اعتبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر هذا الاعتداء خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف 1949.

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