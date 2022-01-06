فلكية جدة: القمر سيقترن بالمشتري اليوم.. يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي

أبو زاهرة: في منظر جميل مشاهَد بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس 6 يناير 2022 وبداية الليل، اقترانُ القمر بكوكب المشتري في منظر جميل مشاهَد بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.. ووجود القمر قُرب المشتري يُقصد به على قبة السماء فقط؛ فهما ليسا قريبين من بعضهما في الفضاء؛ فالقمر يبعد عنا حوالى 371.000 كيلومتر فقط؛ في حين أن المشتري يبعد حوالى 747 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.

وأضاف: يُعتبر كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير؛ سيشاهَد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تُعرف باسم "أقمار غاليليو" وهي: (غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا)؛ حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وتابع: خلال ساعات الليل سوف تنتقل هذه الأجسام جميعًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها؛ ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم؛ سيلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج؛ ففي كل ساعة يقطع القمر حوالى نصف درجة نحو الشرق، وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج؛ لذلك سيلاحَظ يوم غد الجمعة، أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.