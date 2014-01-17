موجة جليد قوية.. "نهاية أسبوع قارسة للرياض" وأوروبا تداعب المناطق!

تلاقي نظامين جويين يؤدي أحيانًا إلى تساقط الثلوج في مواقع غير معتادة

من المتوقع أن تسجل الرياض نهاية هذا الأسبوع، درجات حرارة منخفضة جدًّا، تصل إلى واحد تحت الصفر؛ بحسب ما أظهرته بيانات المركز الوطني للأرصاد حتى يوم السبت المقبل.

وتشهد درجات الحرارة العظمى والصغرى في الرياض هذا الأسبوع انخفاضًا تدريجيًّا؛ حيث تصل ذروة انخفاضها في أيام الخميس والجمعة والسبت.

ووفق البيانات، تسجل الصغرى يوم الخميس 8 درجات؛ بينما ستسجل يوم الجمعة واحد درجة، ويوم السبت واحدًا تحت الصفر.

وكان موقع "طقس العرب"، قد أصدر تقريرًا يوضح المناطق المشمولة بتوقعات تساقط الثلوج اليوم الاثنين، وأشار التقرير إلى أنه تم رصد تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة من شرقي القارة الأوروبي نحو الأجزاء الشمالية من السعودية مرورًا ببلاد الشام، والتي يتوقع أن يزداد اندفاعها خلال اليوم.

وأوضح أنه يتوقع بمشيئة الله أن يتصادف تدفق رياح قطبية مع تدفق تيارات دافئة من الجنوب الشرقي، هذا التلاقي بين النظامين الجويين يؤدي في بعض الحالات إلى تساقط الثلوج في مناطق غير معتاد تساقط الثلوج بها.

وتشير أيضًا نواتج المعالجة الحاسوبية عبر نمذجة عددية إلى تحركات الكتل الهوائية، إلى أن مناطق التصادم المحتملة يوم الاثنين حتى ساعات صباح يوم الثلاثاء والتي من المحتمل أن يحدث بها تساقطات ثلجية تشمل: منطقة الجوف وخاصةً الأجزاء الجنوبية الشرقية منها، وأجزاء عدة من تبوك وخاصةً الأجزاء الجنوبية وتشمل عين الأخضر، والأجزاء المجاورة به، وغربي تبوك وتشمل جبل اللوز، والطريق الواصل بين تبوك والمدينة المنورة.

وأضاف التقرير أنه لا يمكن معرفة ما إذا كانت ستحدث تراكمات ثلجية على هذه المناطق إثر تساقط الثلوج؛ ولكن سيكون هناك متابعة ميدانية للحالة الجوية أولًا بأول لمعرفة ذلك، كما تجدر الإشارة إلى أهمية متابعة الأماكن التي يمكن أن يحدث عليها تصادم وذلك بسبب إمكانية تغيرها، فمثلًا تشير بعض النمذجة الحاسوبية إلى أنه قد يحدث تصادم آخر بين الرياح السيبيرية وعدم الاستقرار الجوي إلى الجنوب الغربي من منطقة الجوف والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك لتشمل أجزاء قريبة من محافظة تيماء.

ونتيجة لتوزيعات الضغط الجوي وحركة الرياح في طبقات الغلاف الجوي غدًا، فإن مسار السحب المحملة بالأمطار والثلوج سيكون متوجهًا نحو المناطق الجنوبية من تبوك، بصورة أكبر مما عليه الحال في باقي المناطق؛ مما يعني بمشيئة الله هطول الأمطار في مناطق واسعة من جنوب تبوك، في حين تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ومن غير المستبعد أن تتراكم أيضًا بشكل يعيق المسير على الطرقات، ومن المرتقب أن تكون ذروة التساقط الثلجي خلال تلك الفترة الممتدة من ساعات مساء يوم الاثنين حتى فجر الثلاثاء بإذن الله.

ونتيجة لمسار وحركة الكتلة الهوائية القطبية، فإن جبل اللوز مهيأ لاستقبال زخات ثلجية وتساقطات ثلجية على فترات؛ خاصةً مع ساعات نهار يوم الاثنين.

ولاحقًا مع ساعات فجر وصباح الثلاثاء، تضعف فرص الهطول، وتتناقص الغيوم في أغلب المناطق، ويتحول الطقس ليصبح قارس البرودة في أغلب المناطق الشمالية من المملكة، وتحدث موجة قوية من الجليد على معظم المناطق التي تعرضت للهطولات؛ بما في ذلك الطرق الخارجية والداخلية، وسط توقعات بحدوث الصقيع في عموم المناطق الشمالية من المملكة وصولًا لمنطقة حائل.