"الهلال" يراقب "فيريرا" لاعب "غيريميو" البرازيلي

"فيتو" بات مرشحًا للرحيل

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن اللاعب البرازيلي "فيريرا "صاحب الـ 23 عاماً قد بات على رادار الهلال للتعاقد معه الفترة المقبلة.

وبحسب الصحفي رافائيل فيفر فإن رجل أعمال عرض اللاعب على إدارة الهلال ضم اللاعب لكن الإدارة حتى الآن لم تتقدم بعرض رسمي.

اللاعب يبلغ من العمر 23 عامًا يجيد في مركز الجناح الأيسر وشارك مع فريقه في 29 مباراة سجل ثلاثة أهداف وصنع 6 آخرى .

من جهة أخرى تلقت إدارة الهلال عدة عروض من أندية إسبانية للتعاقد مع لوسيانو فيتو المرشح للرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.