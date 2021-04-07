النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمت 2755 مليارديرًا.. فوربس تعلن من هو أغنى رجل في العالم

بعد عام قلبت فيه جائحة كورونا الاقتصادات العالمية رأسًا على عقب

ضمت قائمة مجلة فوربس لأصحاب المليارات في العالم في أحدث نسخها، رقمًا قياسيًّا بلغ 2755 مليارديرًا، يتصدرهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.

اتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأسًا على عقب، وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.

وأفادت "فوربس" بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعًا من ثمانية تريليونات العام الماضي.

راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في فوربس، قال في مقابلة مع "رويترز": "شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر".

وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.

أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل.في.إم.إتش)؛ فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.

وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عامًا، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.

وضمت قائمة هذا العام 493 وافدًا جديدًا، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة (بامبل).

الرئيسية/ محطات

اعلان
ضمت 2755 مليارديرًا.. فوربس تعلن من هو أغنى رجل في العالم
سبق

ضمت قائمة مجلة فوربس لأصحاب المليارات في العالم في أحدث نسخها، رقمًا قياسيًّا بلغ 2755 مليارديرًا، يتصدرهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.

اتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأسًا على عقب، وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.

وأفادت "فوربس" بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعًا من ثمانية تريليونات العام الماضي.

راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في فوربس، قال في مقابلة مع "رويترز": "شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر".

وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.

أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل.في.إم.إتش)؛ فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.

وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عامًا، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.

وضمت قائمة هذا العام 493 وافدًا جديدًا، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة (بامبل).

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
09:19 AM

ضمت 2755 مليارديرًا.. فوربس تعلن من هو أغنى رجل في العالم

بعد عام قلبت فيه جائحة كورونا الاقتصادات العالمية رأسًا على عقب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,795

ضمت قائمة مجلة فوربس لأصحاب المليارات في العالم في أحدث نسخها، رقمًا قياسيًّا بلغ 2755 مليارديرًا، يتصدرهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.

اتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأسًا على عقب، وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.

وأفادت "فوربس" بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعًا من ثمانية تريليونات العام الماضي.

راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في فوربس، قال في مقابلة مع "رويترز": "شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر".

وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.

أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل.في.إم.إتش)؛ فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.

وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عامًا، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.

وضمت قائمة هذا العام 493 وافدًا جديدًا، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة (بامبل).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,901
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,074
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,198

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة