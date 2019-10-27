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#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية

الخاصة بالدورة 24 "شهر نوفمبر 2019"

أعلن برنامج #حساب_المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال البرنامج: إنه وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa.

يُذكر أنه وفي 10 أكتوبر الجاري أودع برنامج "حساب المواطن" 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%، ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني حينها، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب 0.8% عن الدفعة السابقة، ليصبح عددهم أكثر من 3.8 ملايين مستفيد، مشيراً إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريالا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار "القحطاني" إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزاً عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكل المستقلين في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد، موضحاً أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

#حساب_المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية
سبق

أعلن برنامج #حساب_المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال البرنامج: إنه وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa.

يُذكر أنه وفي 10 أكتوبر الجاري أودع برنامج "حساب المواطن" 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%، ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني حينها، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب 0.8% عن الدفعة السابقة، ليصبح عددهم أكثر من 3.8 ملايين مستفيد، مشيراً إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريالا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار "القحطاني" إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزاً عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكل المستقلين في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد، موضحاً أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
03:43 PM

#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية

الخاصة بالدورة 24 "شهر نوفمبر 2019"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,870

أعلن برنامج #حساب_المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال البرنامج: إنه وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa.

يُذكر أنه وفي 10 أكتوبر الجاري أودع برنامج "حساب المواطن" 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%، ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني حينها، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب 0.8% عن الدفعة السابقة، ليصبح عددهم أكثر من 3.8 ملايين مستفيد، مشيراً إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريالا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار "القحطاني" إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزاً عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكل المستقلين في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد، موضحاً أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,833
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,668
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,126
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,283

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