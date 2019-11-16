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الأولى بالمنطقة.. مدير جامعة الباحة يتفقد مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات

استمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل المشروع وسير العمل ونسبة الإنجاز

تفقد مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، اليوم الجمعة، مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات، المدرسة الأولى من نوعها بالمنطقة التي تستهدف تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء، يرافقه المشرف العام على إدارة الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة الدكتور سلطان جابر الغامدي.

وفي التفاصيل، اطلع مدير الجامعة على المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل بناء المشروع، وسير العمل ونسبة الإنجاز.

وأكد "الحسين" أن الزيارات للمشروع متواصلة للاطمئنان على سير العمل والإنجاز، مشدداً على تنفيذ المشروع وفق المخططات والمعايير المحددة والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المتفق عليها لتسليم الموقع في موعده المقرر بمشيئة الله.

ومن جهته، أفاد المشرف العام على إدارة الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بجامعة الباحة، الدكتور سلطان الغامدي، أن مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات يتم إنشاؤها على أحدث المعايير وستطبق فيها أفضل المناهج التعليمية والوسائل الحديثة وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لكيفية قيادة المركبة والتحكم فيها قبل الخروج إلى الطريق، وذلك وفق منهج تدريب متقن ونظام تقويم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها بمشيئة الله.

جامعة الباحة مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الأولى بالمنطقة.. مدير جامعة الباحة يتفقد مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات
سبق

تفقد مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، اليوم الجمعة، مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات، المدرسة الأولى من نوعها بالمنطقة التي تستهدف تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء، يرافقه المشرف العام على إدارة الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة الدكتور سلطان جابر الغامدي.

وفي التفاصيل، اطلع مدير الجامعة على المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل بناء المشروع، وسير العمل ونسبة الإنجاز.

وأكد "الحسين" أن الزيارات للمشروع متواصلة للاطمئنان على سير العمل والإنجاز، مشدداً على تنفيذ المشروع وفق المخططات والمعايير المحددة والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المتفق عليها لتسليم الموقع في موعده المقرر بمشيئة الله.

ومن جهته، أفاد المشرف العام على إدارة الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بجامعة الباحة، الدكتور سلطان الغامدي، أن مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات يتم إنشاؤها على أحدث المعايير وستطبق فيها أفضل المناهج التعليمية والوسائل الحديثة وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لكيفية قيادة المركبة والتحكم فيها قبل الخروج إلى الطريق، وذلك وفق منهج تدريب متقن ونظام تقويم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها بمشيئة الله.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
11:57 PM

الأولى بالمنطقة.. مدير جامعة الباحة يتفقد مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات

استمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل المشروع وسير العمل ونسبة الإنجاز

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تفقد مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، اليوم الجمعة، مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات، المدرسة الأولى من نوعها بالمنطقة التي تستهدف تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء، يرافقه المشرف العام على إدارة الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة الدكتور سلطان جابر الغامدي.

وفي التفاصيل، اطلع مدير الجامعة على المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل بناء المشروع، وسير العمل ونسبة الإنجاز.

وأكد "الحسين" أن الزيارات للمشروع متواصلة للاطمئنان على سير العمل والإنجاز، مشدداً على تنفيذ المشروع وفق المخططات والمعايير المحددة والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المتفق عليها لتسليم الموقع في موعده المقرر بمشيئة الله.

ومن جهته، أفاد المشرف العام على إدارة الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بجامعة الباحة، الدكتور سلطان الغامدي، أن مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات يتم إنشاؤها على أحدث المعايير وستطبق فيها أفضل المناهج التعليمية والوسائل الحديثة وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لكيفية قيادة المركبة والتحكم فيها قبل الخروج إلى الطريق، وذلك وفق منهج تدريب متقن ونظام تقويم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها بمشيئة الله.

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