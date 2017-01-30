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"المياه الوطنية" تدعو عملاءها لتصفية مستحقات خدماتها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية العقار

لضمان وصول الفواتير باسم المالك الجديد وانتظامها دون مديونيات

دعت شركة المياه الوطنية عملاءها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية أي عقار إلى تصفية المستحقات السابقة على الخدمات المقدمة مع تحديث بيانات المالك الجديد عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) .

وتهدف الشركة من ذلك الإجراء لضمان وصول فاتورة الخدمات باسم مالك العقار الجديد وانتظامها دون مديونيات سابقة، ومعرفة الخدمات المرتبطة بالعقار وطلب الخدمات الأخرى ومتابعتها.

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"المياه الوطنية" تدعو عملاءها لتصفية مستحقات خدماتها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية العقار
سبق

دعت شركة المياه الوطنية عملاءها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية أي عقار إلى تصفية المستحقات السابقة على الخدمات المقدمة مع تحديث بيانات المالك الجديد عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) .

وتهدف الشركة من ذلك الإجراء لضمان وصول فاتورة الخدمات باسم مالك العقار الجديد وانتظامها دون مديونيات سابقة، ومعرفة الخدمات المرتبطة بالعقار وطلب الخدمات الأخرى ومتابعتها.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
07:27 PM

"المياه الوطنية" تدعو عملاءها لتصفية مستحقات خدماتها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية العقار

لضمان وصول الفواتير باسم المالك الجديد وانتظامها دون مديونيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
1,942

دعت شركة المياه الوطنية عملاءها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية أي عقار إلى تصفية المستحقات السابقة على الخدمات المقدمة مع تحديث بيانات المالك الجديد عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) .

وتهدف الشركة من ذلك الإجراء لضمان وصول فاتورة الخدمات باسم مالك العقار الجديد وانتظامها دون مديونيات سابقة، ومعرفة الخدمات المرتبطة بالعقار وطلب الخدمات الأخرى ومتابعتها.

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