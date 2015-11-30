النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عام على غياب "فادي" عن عائلته.. ووالده يناشد بالبحث عنه

غاب عن البيت إثر خلافات عائلية في ظروف غامضة

أوضح المواطن علي عبده فقيهي عن غياب ابنه "فادي" عن البيت لأكثر من عام كامل في ظروف غامضة، مناشدًا من يعثر عليه أو لديه أي معلومات بالتواصل مع والده عبر الجوال 0507325573، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وقال "والد فادي" عبر صحيفة "سبق"؛ في ظل ظروف وخلافات عائلية غاب ابني عن المنزل، ونواصل البحث عنه، ولم نجده، وتم تقديم عدة بلاغات لشرطة منطقة الرياض، ولم يتم حتى الآن العثور عليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عام على غياب "فادي" عن عائلته.. ووالده يناشد بالبحث عنه
سبق

أوضح المواطن علي عبده فقيهي عن غياب ابنه "فادي" عن البيت لأكثر من عام كامل في ظروف غامضة، مناشدًا من يعثر عليه أو لديه أي معلومات بالتواصل مع والده عبر الجوال 0507325573، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وقال "والد فادي" عبر صحيفة "سبق"؛ في ظل ظروف وخلافات عائلية غاب ابني عن المنزل، ونواصل البحث عنه، ولم نجده، وتم تقديم عدة بلاغات لشرطة منطقة الرياض، ولم يتم حتى الآن العثور عليه.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
01:19 AM

عام على غياب "فادي" عن عائلته.. ووالده يناشد بالبحث عنه

غاب عن البيت إثر خلافات عائلية في ظروف غامضة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,610

أوضح المواطن علي عبده فقيهي عن غياب ابنه "فادي" عن البيت لأكثر من عام كامل في ظروف غامضة، مناشدًا من يعثر عليه أو لديه أي معلومات بالتواصل مع والده عبر الجوال 0507325573، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وقال "والد فادي" عبر صحيفة "سبق"؛ في ظل ظروف وخلافات عائلية غاب ابني عن المنزل، ونواصل البحث عنه، ولم نجده، وتم تقديم عدة بلاغات لشرطة منطقة الرياض، ولم يتم حتى الآن العثور عليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,208
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,928
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,661

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة