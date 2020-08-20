إيران تستولي على سفينة إماراتية وتحتجز طاقمها

زعمت دخولها مياهها الإقليمية

أعلنت إيران، اليوم (الخميس)، أنها استولت على سفينة إماراتية واحتجزت طاقمها.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقله "روسيا اليوم"، أن "خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي سفينة إماراتية واعتقل كل أفراد طاقمها"، بزعم دخولها المياه الإيرانية بشكل غير قانوني.

وأضافت أن السفينة الآن في طور متابعة المراحل القانونية.