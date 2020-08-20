إيران تستولي على سفينة إماراتية وتحتجز طاقمها
زعمت دخولها مياهها الإقليمية
أعلنت إيران، اليوم (الخميس)، أنها استولت على سفينة إماراتية واحتجزت طاقمها.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقله "روسيا اليوم"، أن "خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي سفينة إماراتية واعتقل كل أفراد طاقمها"، بزعم دخولها المياه الإيرانية بشكل غير قانوني.
وأضافت أن السفينة الآن في طور متابعة المراحل القانونية.
إيران
سفينة إماراتية
إيران تستولي على سفينة إماراتية وتحتجز طاقمها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-20
أعلنت إيران، اليوم (الخميس)، أنها استولت على سفينة إماراتية واحتجزت طاقمها.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقله "روسيا اليوم"، أن "خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي سفينة إماراتية واعتقل كل أفراد طاقمها"، بزعم دخولها المياه الإيرانية بشكل غير قانوني.
وأضافت أن السفينة الآن في طور متابعة المراحل القانونية.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:18 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
04:44 PM
إيران تستولي على سفينة إماراتية وتحتجز طاقمها
زعمت دخولها مياهها الإقليمية
أعلنت إيران، اليوم (الخميس)، أنها استولت على سفينة إماراتية واحتجزت طاقمها.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقله "روسيا اليوم"، أن "خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي سفينة إماراتية واعتقل كل أفراد طاقمها"، بزعم دخولها المياه الإيرانية بشكل غير قانوني.
وأضافت أن السفينة الآن في طور متابعة المراحل القانونية.