"البريكان" مديرًا لمعهد محمد الخضير برياض الخبراء
صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بتكليف سليمان بن عبدالرحمن البريكان مديرًا لمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد بمحافظة رياض الخبراء .
فيما عبر "البريكان" عن شكره وتقديره للدكتور الفهيد، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المعهد والارتقاء به.
"البريكان" مديرًا لمعهد محمد الخضير برياض الخبراء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-10
صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بتكليف سليمان بن عبدالرحمن البريكان مديرًا لمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد بمحافظة رياض الخبراء .
فيما عبر "البريكان" عن شكره وتقديره للدكتور الفهيد، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المعهد والارتقاء به.
10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:30 PM
"البريكان" مديرًا لمعهد محمد الخضير برياض الخبراء
صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بتكليف سليمان بن عبدالرحمن البريكان مديرًا لمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد بمحافظة رياض الخبراء .
فيما عبر "البريكان" عن شكره وتقديره للدكتور الفهيد، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المعهد والارتقاء به.