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استقرار جوي تعقبه "مطرية".. "المسند" كاشفاً موعدها: غبار يتكرّر بمكة والمدينة!

قال: يؤثر البحر الأحمر في مناخ المنطقة المحيطة ويمدها بالدفء خلال "الشتاء"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً، اليوم حتى يوم الثلاثاء، تعقبه ـ بإذن الله تعالى ـ حالة مطرية جديدة تبدأ الأربعاء، وتستمر عدة أيام، مشيراً إلى أن تفاصيلها الزمنية والمكانية والكمية عند اقترابها أكثر.

وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الأيام تشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوباً، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوباً، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال، ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة".

وتابع: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية الدافئة؛ قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من منطقتَي #المدينة المنوّرة و#مكة المكرّمة، وتتكرّر الحالة حتى يوم الثلاثاء".

وأردف: "يؤثر #البحر_الأحمر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور، ومنها: إنه يمد المنطقة المتاخمة له بالدفء خلال فصل #الشتاء، والخريطة تكشف ذلك عبر تمثيل درجة الحرارة الصغرى على الخريطة لهذا اليوم.. والله أعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استقرار جوي تعقبه "مطرية".. "المسند" كاشفاً موعدها: غبار يتكرّر بمكة والمدينة!
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً، اليوم حتى يوم الثلاثاء، تعقبه ـ بإذن الله تعالى ـ حالة مطرية جديدة تبدأ الأربعاء، وتستمر عدة أيام، مشيراً إلى أن تفاصيلها الزمنية والمكانية والكمية عند اقترابها أكثر.

وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الأيام تشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوباً، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوباً، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال، ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة".

وتابع: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية الدافئة؛ قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من منطقتَي #المدينة المنوّرة و#مكة المكرّمة، وتتكرّر الحالة حتى يوم الثلاثاء".

وأردف: "يؤثر #البحر_الأحمر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور، ومنها: إنه يمد المنطقة المتاخمة له بالدفء خلال فصل #الشتاء، والخريطة تكشف ذلك عبر تمثيل درجة الحرارة الصغرى على الخريطة لهذا اليوم.. والله أعلم".

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:35 AM

استقرار جوي تعقبه "مطرية".. "المسند" كاشفاً موعدها: غبار يتكرّر بمكة والمدينة!

قال: يؤثر البحر الأحمر في مناخ المنطقة المحيطة ويمدها بالدفء خلال "الشتاء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً، اليوم حتى يوم الثلاثاء، تعقبه ـ بإذن الله تعالى ـ حالة مطرية جديدة تبدأ الأربعاء، وتستمر عدة أيام، مشيراً إلى أن تفاصيلها الزمنية والمكانية والكمية عند اقترابها أكثر.

وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الأيام تشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوباً، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوباً، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال، ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة".

وتابع: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية الدافئة؛ قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من منطقتَي #المدينة المنوّرة و#مكة المكرّمة، وتتكرّر الحالة حتى يوم الثلاثاء".

وأردف: "يؤثر #البحر_الأحمر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور، ومنها: إنه يمد المنطقة المتاخمة له بالدفء خلال فصل #الشتاء، والخريطة تكشف ذلك عبر تمثيل درجة الحرارة الصغرى على الخريطة لهذا اليوم.. والله أعلم".

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