قال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية: إن حريقًا كبيرًا اندلع داخل أحد خزانات منشآت الزهراني، وترتفع سحب الدخان الأسود من المكان.
أنباء عن حريق بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة في لبنان
قال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية: إن حريقًا كبيرًا اندلع داخل أحد خزانات منشآت الزهراني، وترتفع سحب الدخان الأسود من المكان.
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أنباء عن حريق بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة في لبنانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-11
11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
08:44 AM
أنباء عن حريق بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة في لبنان
قال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية: إن حريقًا كبيرًا اندلع داخل أحد خزانات منشآت الزهراني، وترتفع سحب الدخان الأسود من المكان.
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