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أنباء عن حريق بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة في لبنان

قال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية: إن حريقًا كبيرًا اندلع داخل أحد خزانات منشآت الزهراني، وترتفع سحب الدخان الأسود من المكان.

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أنباء عن حريق بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة في لبنان
سبق

قال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية: إن حريقًا كبيرًا اندلع داخل أحد خزانات منشآت الزهراني، وترتفع سحب الدخان الأسود من المكان.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
08:44 AM

أنباء عن حريق بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة في لبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية: إن حريقًا كبيرًا اندلع داخل أحد خزانات منشآت الزهراني، وترتفع سحب الدخان الأسود من المكان.

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