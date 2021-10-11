قال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية: إن حريقًا كبيرًا اندلع داخل أحد خزانات منشآت الزهراني، وترتفع سحب الدخان الأسود من المكان.

أنباء عن حريق بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة في لبنان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-11 قال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية: إن حريقًا كبيرًا اندلع داخل أحد خزانات منشآت الزهراني، وترتفع سحب الدخان الأسود من المكان.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443 08:44 AM

أنباء عن حريق بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة في لبنان





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قال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية: إن حريقًا كبيرًا اندلع داخل أحد خزانات منشآت الزهراني، وترتفع سحب الدخان الأسود من المكان.