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محافظ الدرعية يفتتح المبنى الجديد لإدارة الجوازات

استمع لشرّح قدّمه "السعد" عن الأقسام وآلية العمل

افتتح الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، أمس، المبنى الجديد لإدارة الجوازات بالمحافظة، بحضور مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد السعد .

وقدم العميد "السعد" للأمير "أحمد"، شرحاً عن أقسام المبنى وآلية العمل فيه.

وأوضح أن هذه الخطوة تُعد استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها في المديرية العامة للجوازات للوصول بخدمات الجوازات إلى جميع المستفيدين، وذلك من خلال فتح منافذ جديدة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، والوصول إلى كل شرائح المجتمع بخدمة ذات جودة عالية.

وقد حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ الدرعية يفتتح المبنى الجديد لإدارة الجوازات
سبق

افتتح الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، أمس، المبنى الجديد لإدارة الجوازات بالمحافظة، بحضور مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد السعد .

وقدم العميد "السعد" للأمير "أحمد"، شرحاً عن أقسام المبنى وآلية العمل فيه.

وأوضح أن هذه الخطوة تُعد استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها في المديرية العامة للجوازات للوصول بخدمات الجوازات إلى جميع المستفيدين، وذلك من خلال فتح منافذ جديدة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، والوصول إلى كل شرائح المجتمع بخدمة ذات جودة عالية.

وقد حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، وعدد من المسؤولين.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
02:19 PM
اخر تعديل
19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
03:43 PM

محافظ الدرعية يفتتح المبنى الجديد لإدارة الجوازات

استمع لشرّح قدّمه "السعد" عن الأقسام وآلية العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدرعية
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افتتح الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، أمس، المبنى الجديد لإدارة الجوازات بالمحافظة، بحضور مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد السعد .

وقدم العميد "السعد" للأمير "أحمد"، شرحاً عن أقسام المبنى وآلية العمل فيه.

وأوضح أن هذه الخطوة تُعد استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها في المديرية العامة للجوازات للوصول بخدمات الجوازات إلى جميع المستفيدين، وذلك من خلال فتح منافذ جديدة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، والوصول إلى كل شرائح المجتمع بخدمة ذات جودة عالية.

وقد حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، وعدد من المسؤولين.

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