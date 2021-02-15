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مصطفى ملائكة أول حارس يسجِّل من خارج علامة الجزاء في الملاعب السعودية

نجح مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي في دخول تاريخ الدوري السعودي من أوسع أبوابه بتسجيله أول هدف لحارس مرمى من خارج علامة الجزاء.

وتمكن ملائكة من وضع بصمته بعدما قلب تأخر فريقه إلى تعادل في الأنفاس الأخيرة، وتحديدًا بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في لقاء الفتح والفيصلي لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي انتهى (2-2).

ولا يعد هدف مصطفى ملائكة الأول لحراس المرمى في الدوري السعودي، بل هو رابع الأهداف، لكنه يعتبر الأول الذي يسجل من خارج ركلات الجزاء، كما أنه أول الأهداف التي تمنح فريقًا نقاط التعادل؛ لأن الأهداف السابقة جاءت لتعزيز النتيجة بالفوز.

ويعتبر محمد الخوجلي حارس النصر صاحب أول الأهداف لحارس المرمى في الملاعب السعودية، وذلك حينما سجَّل رابع أهداف فريقه بمرمى نادي الأنصار ضمن ربع نهائي كأس ولي العهد عام 2005، وحينها انتهى اللقاء (4-1).

أما أول الأهداف المسجلة في الدوري فكان من نصيب مبروك زايد حارس الاتحاد الذي سجل ثالث أهداف فريقه أمام الرائد في موسم 2010-2011، وفيها تغلب الاتحاد (3-0)، وسار على خطاه المخضرم المصري عصام الحضري حارس التعاون قبل 3 مواسم حينما سجل رابع الأهداف لفريقه في مباراة الاتفاق.

في حين كان عبدالله المعيوف بطلاً لموقعة الهلال والرائد في الجولة الماضية بعدما أسهم بانتصار فريقه (3-1) حينما نجح في التصدي لجزائية لاعب الرائد محمد فوزير المتأخرة قبل أن يسجل هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء قبل إطلاق الحكم صفارة نهاية اللقاء بثوانٍ قليلة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي الفتح الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مصطفى ملائكة أول حارس يسجِّل من خارج علامة الجزاء في الملاعب السعودية
سبق

نجح مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي في دخول تاريخ الدوري السعودي من أوسع أبوابه بتسجيله أول هدف لحارس مرمى من خارج علامة الجزاء.

وتمكن ملائكة من وضع بصمته بعدما قلب تأخر فريقه إلى تعادل في الأنفاس الأخيرة، وتحديدًا بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في لقاء الفتح والفيصلي لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي انتهى (2-2).

ولا يعد هدف مصطفى ملائكة الأول لحراس المرمى في الدوري السعودي، بل هو رابع الأهداف، لكنه يعتبر الأول الذي يسجل من خارج ركلات الجزاء، كما أنه أول الأهداف التي تمنح فريقًا نقاط التعادل؛ لأن الأهداف السابقة جاءت لتعزيز النتيجة بالفوز.

ويعتبر محمد الخوجلي حارس النصر صاحب أول الأهداف لحارس المرمى في الملاعب السعودية، وذلك حينما سجَّل رابع أهداف فريقه بمرمى نادي الأنصار ضمن ربع نهائي كأس ولي العهد عام 2005، وحينها انتهى اللقاء (4-1).

أما أول الأهداف المسجلة في الدوري فكان من نصيب مبروك زايد حارس الاتحاد الذي سجل ثالث أهداف فريقه أمام الرائد في موسم 2010-2011، وفيها تغلب الاتحاد (3-0)، وسار على خطاه المخضرم المصري عصام الحضري حارس التعاون قبل 3 مواسم حينما سجل رابع الأهداف لفريقه في مباراة الاتفاق.

في حين كان عبدالله المعيوف بطلاً لموقعة الهلال والرائد في الجولة الماضية بعدما أسهم بانتصار فريقه (3-1) حينما نجح في التصدي لجزائية لاعب الرائد محمد فوزير المتأخرة قبل أن يسجل هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء قبل إطلاق الحكم صفارة نهاية اللقاء بثوانٍ قليلة.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
09:29 PM

مصطفى ملائكة أول حارس يسجِّل من خارج علامة الجزاء في الملاعب السعودية

A A A
محمود الحمد - الرياض
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8,570

نجح مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي في دخول تاريخ الدوري السعودي من أوسع أبوابه بتسجيله أول هدف لحارس مرمى من خارج علامة الجزاء.

وتمكن ملائكة من وضع بصمته بعدما قلب تأخر فريقه إلى تعادل في الأنفاس الأخيرة، وتحديدًا بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في لقاء الفتح والفيصلي لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي انتهى (2-2).

ولا يعد هدف مصطفى ملائكة الأول لحراس المرمى في الدوري السعودي، بل هو رابع الأهداف، لكنه يعتبر الأول الذي يسجل من خارج ركلات الجزاء، كما أنه أول الأهداف التي تمنح فريقًا نقاط التعادل؛ لأن الأهداف السابقة جاءت لتعزيز النتيجة بالفوز.

ويعتبر محمد الخوجلي حارس النصر صاحب أول الأهداف لحارس المرمى في الملاعب السعودية، وذلك حينما سجَّل رابع أهداف فريقه بمرمى نادي الأنصار ضمن ربع نهائي كأس ولي العهد عام 2005، وحينها انتهى اللقاء (4-1).

أما أول الأهداف المسجلة في الدوري فكان من نصيب مبروك زايد حارس الاتحاد الذي سجل ثالث أهداف فريقه أمام الرائد في موسم 2010-2011، وفيها تغلب الاتحاد (3-0)، وسار على خطاه المخضرم المصري عصام الحضري حارس التعاون قبل 3 مواسم حينما سجل رابع الأهداف لفريقه في مباراة الاتفاق.

في حين كان عبدالله المعيوف بطلاً لموقعة الهلال والرائد في الجولة الماضية بعدما أسهم بانتصار فريقه (3-1) حينما نجح في التصدي لجزائية لاعب الرائد محمد فوزير المتأخرة قبل أن يسجل هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء قبل إطلاق الحكم صفارة نهاية اللقاء بثوانٍ قليلة.

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