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"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا

اشتباه في راكبيْن باكستانييْن بمطار إسلام أباد أعقَبَه إيقاف ثم كان التحقيق

أحبطت قوة مكافحة المخدرات، محاولة لتهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وذكرت تقارير باكستانية، أن قوة مكافحة المخدرات بمطار إسلام أباد اشتبهت في راكبين باكستانيين (نقيب ومنير) كانا مسافريْن إلى مدينة جدة وتم إيقافهما؛ حيث كشفت التحقيقات معهما عن محاولتهما تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وكشف المتهمان أنهما قاما بابتلاع كميات كبيرة من الكبسولات التي تحتوي على المواد المخدرة، وعلى إثر ذلك تم نقلهما إلى المستشفى لاستعادة الكبسولات من معدتهما.

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"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا
سبق

أحبطت قوة مكافحة المخدرات، محاولة لتهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وذكرت تقارير باكستانية، أن قوة مكافحة المخدرات بمطار إسلام أباد اشتبهت في راكبين باكستانيين (نقيب ومنير) كانا مسافريْن إلى مدينة جدة وتم إيقافهما؛ حيث كشفت التحقيقات معهما عن محاولتهما تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وكشف المتهمان أنهما قاما بابتلاع كميات كبيرة من الكبسولات التي تحتوي على المواد المخدرة، وعلى إثر ذلك تم نقلهما إلى المستشفى لاستعادة الكبسولات من معدتهما.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
01:21 PM

"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا

اشتباه في راكبيْن باكستانييْن بمطار إسلام أباد أعقَبَه إيقاف ثم كان التحقيق

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,326

أحبطت قوة مكافحة المخدرات، محاولة لتهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وذكرت تقارير باكستانية، أن قوة مكافحة المخدرات بمطار إسلام أباد اشتبهت في راكبين باكستانيين (نقيب ومنير) كانا مسافريْن إلى مدينة جدة وتم إيقافهما؛ حيث كشفت التحقيقات معهما عن محاولتهما تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وكشف المتهمان أنهما قاما بابتلاع كميات كبيرة من الكبسولات التي تحتوي على المواد المخدرة، وعلى إثر ذلك تم نقلهما إلى المستشفى لاستعادة الكبسولات من معدتهما.

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