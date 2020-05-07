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"تعليم الرياض" يحثّ الطلاب على المشاركة في المسابقات الافتراضية

بالاستفادة من خيارات التعليم عن بعد بغرض استثمار الأوقات

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة، للتسجيل بمسابقة النشاط الطلابي التي تنفذها الإدارة العامة للنشاط الطلابي من خلال عدد من المسابقات العلمية، بالاستفادة من خيارات التعليم عن بعد المتزامنة وغير المتزامنة عن طريق الأندية الافتراضية.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: هذه المسابقات تأتي من باب حرص وزارة التعليم على تنفيذ برامج نوعية لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات وتمكينهم من مهارات القرن "21" بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وأضاف: النادي العلمي الافتراضي يشتمل على فعاليات ومسابقات جذابة وتفاعلية عن طريق تحديات افتراضية تواكب الحدث وتدعم التعلم وفق منهجية steam بالاعتماد على أدوات الجيل الصناعي الرائع للروبوت والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة والتصنيع الرقمي.

وحثّ "الوهيبي" جميع طلاب وطالبات التعليم العام بمنطقة الرياض في جميع مراحل التعليم على المشاركة في المسابقات والمشاركة من خلال الدخول على بوابة النشاط والتسجيل: WWW.nshat.sa.

الإدارة العامة للتعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يحثّ الطلاب على المشاركة في المسابقات الافتراضية
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة، للتسجيل بمسابقة النشاط الطلابي التي تنفذها الإدارة العامة للنشاط الطلابي من خلال عدد من المسابقات العلمية، بالاستفادة من خيارات التعليم عن بعد المتزامنة وغير المتزامنة عن طريق الأندية الافتراضية.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: هذه المسابقات تأتي من باب حرص وزارة التعليم على تنفيذ برامج نوعية لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات وتمكينهم من مهارات القرن "21" بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وأضاف: النادي العلمي الافتراضي يشتمل على فعاليات ومسابقات جذابة وتفاعلية عن طريق تحديات افتراضية تواكب الحدث وتدعم التعلم وفق منهجية steam بالاعتماد على أدوات الجيل الصناعي الرائع للروبوت والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة والتصنيع الرقمي.

وحثّ "الوهيبي" جميع طلاب وطالبات التعليم العام بمنطقة الرياض في جميع مراحل التعليم على المشاركة في المسابقات والمشاركة من خلال الدخول على بوابة النشاط والتسجيل: WWW.nshat.sa.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
06:14 PM

"تعليم الرياض" يحثّ الطلاب على المشاركة في المسابقات الافتراضية

بالاستفادة من خيارات التعليم عن بعد بغرض استثمار الأوقات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة، للتسجيل بمسابقة النشاط الطلابي التي تنفذها الإدارة العامة للنشاط الطلابي من خلال عدد من المسابقات العلمية، بالاستفادة من خيارات التعليم عن بعد المتزامنة وغير المتزامنة عن طريق الأندية الافتراضية.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: هذه المسابقات تأتي من باب حرص وزارة التعليم على تنفيذ برامج نوعية لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات وتمكينهم من مهارات القرن "21" بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وأضاف: النادي العلمي الافتراضي يشتمل على فعاليات ومسابقات جذابة وتفاعلية عن طريق تحديات افتراضية تواكب الحدث وتدعم التعلم وفق منهجية steam بالاعتماد على أدوات الجيل الصناعي الرائع للروبوت والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة والتصنيع الرقمي.

وحثّ "الوهيبي" جميع طلاب وطالبات التعليم العام بمنطقة الرياض في جميع مراحل التعليم على المشاركة في المسابقات والمشاركة من خلال الدخول على بوابة النشاط والتسجيل: WWW.nshat.sa.

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