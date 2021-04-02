الاتفاق يواصل إعداده.. والسليتي ينتظم في عيادة النادي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالنادي ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف أيام الفيفا.



وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.



ومن جهة ثانية انتظم التونسي نعيم سليتي في البرنامج العلاجي بعيادة نادي الاتفاق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع منتخب بلاده في أيام الفيفا، والتي كشفت الفحوصات بأنها عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية والتي تحتاج إلى عدة أسابيع، قبل الخضوع مجدداً إلى اختبارات للتأكد من تماثله للشفاء من الإصابة.