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"القحطاني: "نجوم صغار" سيكون جديداً ومختلفاً تماماً في كل شيء

غرد: إن شاء الله تكونوا استمتعتم بالحلقة الأولى لأني دائماً أحب آراءكم ومشاعركم

‬كشف ياسر القحطاني اللاعب الدولي ونجم المنتخب نادي الهلال السابق، عن أن الجزء الثاني من برنامج ‫#نجوم_صغار الذي يقدمه على قناة mbc سيكون جديداً ومختلفاً تماماً في كل شيء؛ في المحتوى والاستديو وطريقة الإخراج، مؤكداً في حديثه لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، أن مواصلة نجاح الجزء الأول الذي كان يقدمه الفنان المصري أحمد حلمي يعد تحدياً بالنسبة له في إبراز وتقديم ودعم المواهب من كل أنحاء الوطن العربي، مفصحاً عن ثقته بقدراته ونجاحه وتقبله للنقد الإيجابي.

وفيما عبر القناص "القحطاني" عن رضاه بما قدمه في الملاعب، إلا أنه أعرب عن ألمه وحزنه من أن تكون محطة اعتزال اللاعب كأنها نهايته! وقال: "اعتزال اللاعب ليست نهاية رجل شجاع، بل بداية رجل طموح، فهو يترك الكرة والملاعب في أوج شبابه وطاقته".

وكان "القحطاني" غرد عبر حسابه على "تويتر" بعد عرض الحلقة الأولى من برنامجه أمس: "إن شاء الله تكونوا استمتعتم بالحلقة الأولى؛ لأني دائماً أحب آراءكم ومشاعركم".

وأضاف: "شاركوني كل ملاحظاتكم هنا، والحلقات القادمة معنا مواهب ومواقف جميلة، نلتقيكم الأسبوع القادم، العاشرة مساءً من يوم الاثنين".

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"القحطاني: "نجوم صغار" سيكون جديداً ومختلفاً تماماً في كل شيء
سبق

‬كشف ياسر القحطاني اللاعب الدولي ونجم المنتخب نادي الهلال السابق، عن أن الجزء الثاني من برنامج ‫#نجوم_صغار الذي يقدمه على قناة mbc سيكون جديداً ومختلفاً تماماً في كل شيء؛ في المحتوى والاستديو وطريقة الإخراج، مؤكداً في حديثه لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، أن مواصلة نجاح الجزء الأول الذي كان يقدمه الفنان المصري أحمد حلمي يعد تحدياً بالنسبة له في إبراز وتقديم ودعم المواهب من كل أنحاء الوطن العربي، مفصحاً عن ثقته بقدراته ونجاحه وتقبله للنقد الإيجابي.

وفيما عبر القناص "القحطاني" عن رضاه بما قدمه في الملاعب، إلا أنه أعرب عن ألمه وحزنه من أن تكون محطة اعتزال اللاعب كأنها نهايته! وقال: "اعتزال اللاعب ليست نهاية رجل شجاع، بل بداية رجل طموح، فهو يترك الكرة والملاعب في أوج شبابه وطاقته".

وكان "القحطاني" غرد عبر حسابه على "تويتر" بعد عرض الحلقة الأولى من برنامجه أمس: "إن شاء الله تكونوا استمتعتم بالحلقة الأولى؛ لأني دائماً أحب آراءكم ومشاعركم".

وأضاف: "شاركوني كل ملاحظاتكم هنا، والحلقات القادمة معنا مواهب ومواقف جميلة، نلتقيكم الأسبوع القادم، العاشرة مساءً من يوم الاثنين".

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
06:58 PM

"القحطاني: "نجوم صغار" سيكون جديداً ومختلفاً تماماً في كل شيء

غرد: إن شاء الله تكونوا استمتعتم بالحلقة الأولى لأني دائماً أحب آراءكم ومشاعركم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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‬كشف ياسر القحطاني اللاعب الدولي ونجم المنتخب نادي الهلال السابق، عن أن الجزء الثاني من برنامج ‫#نجوم_صغار الذي يقدمه على قناة mbc سيكون جديداً ومختلفاً تماماً في كل شيء؛ في المحتوى والاستديو وطريقة الإخراج، مؤكداً في حديثه لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، أن مواصلة نجاح الجزء الأول الذي كان يقدمه الفنان المصري أحمد حلمي يعد تحدياً بالنسبة له في إبراز وتقديم ودعم المواهب من كل أنحاء الوطن العربي، مفصحاً عن ثقته بقدراته ونجاحه وتقبله للنقد الإيجابي.

وفيما عبر القناص "القحطاني" عن رضاه بما قدمه في الملاعب، إلا أنه أعرب عن ألمه وحزنه من أن تكون محطة اعتزال اللاعب كأنها نهايته! وقال: "اعتزال اللاعب ليست نهاية رجل شجاع، بل بداية رجل طموح، فهو يترك الكرة والملاعب في أوج شبابه وطاقته".

وكان "القحطاني" غرد عبر حسابه على "تويتر" بعد عرض الحلقة الأولى من برنامجه أمس: "إن شاء الله تكونوا استمتعتم بالحلقة الأولى؛ لأني دائماً أحب آراءكم ومشاعركم".

وأضاف: "شاركوني كل ملاحظاتكم هنا، والحلقات القادمة معنا مواهب ومواقف جميلة، نلتقيكم الأسبوع القادم، العاشرة مساءً من يوم الاثنين".

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