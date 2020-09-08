وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، خدمة المواعيد الإلكترونية، حيث يمكن للمراجعين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، وحجز موعد من خلال قائمة اتصل بنا، واختيار اليوم والوقت المتاحين، ثم استكمال البيانات لتأكيد الموعد.
تأتي هذه الخدمة من هيئة المهندسين تسهيلاً لإجراءات المستفيدين، وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم استقبال المراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة فقط.
وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، خدمة المواعيد الإلكترونية، حيث يمكن للمراجعين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، وحجز موعد من خلال قائمة اتصل بنا، واختيار اليوم والوقت المتاحين، ثم استكمال البيانات لتأكيد الموعد.
تأتي هذه الخدمة من هيئة المهندسين تسهيلاً لإجراءات المستفيدين، وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم استقبال المراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة فقط.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:18 AM
"بعد حجز مواعيد مسبقة ".. هيئة المهندسين تبدأ استقبال المراجعين
تسهيلاً لإجراءاتهم وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الاحترازات
وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، خدمة المواعيد الإلكترونية، حيث يمكن للمراجعين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، وحجز موعد من خلال قائمة اتصل بنا، واختيار اليوم والوقت المتاحين، ثم استكمال البيانات لتأكيد الموعد.
تأتي هذه الخدمة من هيئة المهندسين تسهيلاً لإجراءات المستفيدين، وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم استقبال المراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة فقط.