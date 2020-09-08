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"بعد حجز مواعيد مسبقة ".. هيئة المهندسين تبدأ استقبال المراجعين

تسهيلاً لإجراءاتهم وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الاحترازات

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، استقبال المراجعين والمستفيدين في مقرها بمدينة الرياض، بدءاً من اليوم، وذلك بعد حجز مواعيد إلكترونية مسبقة عبر موقعها الإلكتروني https://www.saudieng.sa/Arabic/Contacts/Pages/Appointments.aspx.

وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، خدمة المواعيد الإلكترونية، حيث يمكن للمراجعين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، وحجز موعد من خلال قائمة اتصل بنا، واختيار اليوم والوقت المتاحين، ثم استكمال البيانات لتأكيد الموعد.

تأتي هذه الخدمة من هيئة المهندسين تسهيلاً لإجراءات المستفيدين، وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم استقبال المراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة فقط.

الهيئة السعودية للمهندسين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بعد حجز مواعيد مسبقة ".. هيئة المهندسين تبدأ استقبال المراجعين
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، استقبال المراجعين والمستفيدين في مقرها بمدينة الرياض، بدءاً من اليوم، وذلك بعد حجز مواعيد إلكترونية مسبقة عبر موقعها الإلكتروني https://www.saudieng.sa/Arabic/Contacts/Pages/Appointments.aspx.

وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، خدمة المواعيد الإلكترونية، حيث يمكن للمراجعين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، وحجز موعد من خلال قائمة اتصل بنا، واختيار اليوم والوقت المتاحين، ثم استكمال البيانات لتأكيد الموعد.

تأتي هذه الخدمة من هيئة المهندسين تسهيلاً لإجراءات المستفيدين، وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم استقبال المراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة فقط.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:18 AM

"بعد حجز مواعيد مسبقة ".. هيئة المهندسين تبدأ استقبال المراجعين

تسهيلاً لإجراءاتهم وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الاحترازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، استقبال المراجعين والمستفيدين في مقرها بمدينة الرياض، بدءاً من اليوم، وذلك بعد حجز مواعيد إلكترونية مسبقة عبر موقعها الإلكتروني https://www.saudieng.sa/Arabic/Contacts/Pages/Appointments.aspx.

وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، خدمة المواعيد الإلكترونية، حيث يمكن للمراجعين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، وحجز موعد من خلال قائمة اتصل بنا، واختيار اليوم والوقت المتاحين، ثم استكمال البيانات لتأكيد الموعد.

تأتي هذه الخدمة من هيئة المهندسين تسهيلاً لإجراءات المستفيدين، وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم استقبال المراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة فقط.

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