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بقرار وزاري.. روضة "العكرشية" منتزهًا بريًّا يزين ١٥ مليون م٢.. شاهد وتعرف

فيما رصدت "سبق" تفاصيل موقعها وأوديتها وسبب التسمية.. "الخدمات المتنوعة"

وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تخصيص منتزه "روضة العكرشية"؛ ليصبح منتزهًا بريًّا لأهالي المنطقة؛ إذ تم اعتماد قرار التخصيص على مساحات شاسعة تتجاوز ١٥ مليونًا و٥٠٠ ألف م٢.

وقامت "سبق" برصد أهم المعلومات عن الروضة، شملت موقعها وحدودها والوديان التي تصب فيها، وأهم الخدمات المقدمة للمتنزهين ومحبي البر.

الموقع والحدود

تقع روضة "العكرشية" على طريق الحمادة، على مسافة 15 كيلومترًا شرق محافظة شقراء، وتمتد الروضة في حمادة الوشم بطول 10 كيلومترات، وبعرض 4 كيلومترات تقريبًا.

خدمات متنوعة

تتبع روضة العكرشية مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء، وينتفع بها المراكز المحيطة بها، إضافة إلى المحافظة؛ فيما نفذت بلدية القصب في الروضة خدمات عدة، أهمها: أرصفة وإنارة وجلسات على ضفاف الروضة مزودة بخزانات المياه والأرصفة ومواقف للسيارات، كما تم إنشاء مقر متكامل بمسجد ودورة مياه للنساء والرجال.

٧ أودية تصب في الروضة

ويصب في روضة "العكرشية"، وادي غلغل بمركز الحريق، ووادي الحذيانة الواقع شمال قرية الجوفان، وأودية العيبة، والقموص، والنظيم بمركز الداهنة، إضافة إلى وادي العوشزي بمركز الجريفة، كما يصب فيها وادي عقنقل الواقع شمال شرق الحمادة؛ إذ تجتمع أودية الداهنة والجريفة والحذيانة وعقنقل بالقرب من قرية الجوفان في وادي واحد يسمى "وادي العب".

وتتجه سيول تلك الأودية للروضة بعد مرورها بـ"العب" وعبورها الروضة صوب مركز المشاش؛ لتستقر في مملحة القصب الشهيرة بإنتاج الملح وتقديمه لمناطق المملكة وتصديره لدول الخليج العربي.

الشتاء.. وسبب التسمية

تُعد الروضة أكبر روضة شمال مدينة الرياض، وينبت فيها الروض والحرف والنفل في الشتاء، أما في أواخر فصل الربيع فينبت فيها "العكرش" وهو نبات متعكف ينمو بشكل أفقي يشبه الثيل في أوراقه، والرودس في تمدده؛ لذا سميت الروضة بـ"روضة العكرشية".

منتزه النخلة.. وجهود البلدية

وتقوم بلدية القصب بتنظيف الروضة من المخلفات بشكل مستمر، وقامت البلدية بإنارة الجزء الجنوبي الشرقي من الروضة، وجعلت منه منتزهًا لمرتادي الروضة.

وأنشأت بلديةُ القصب منتزهًا في الروضة على شكل "نخلة" ليكون متنفسًا للمتنزهين، وفي فصل الشتاء تملأ مياه السيول الروضة، لتحيط المياه بمنتزه "النخلة"؛ فيصبح منظرًا خلابًا وجذابًا لمحبي البر.

ويحتوي منتزه النخلة على تفرعات بعرض ١٥ مترًا وطول ١٥٠٠ متر، وفي كل تفرع خمس جلسات تقريبًا؛ ليكون مجموع الجلسات ٦٦ جلسة، مظللة ومزودة بالماء وخدمة النظافة.

ونفذت بلدية القصب، المنتزه بمعداتها وعمالها ومجهوداتها الذاتية، حسب المتاح لديها؛ إذ نجحت في تجهيز أرصفة وسفلتة شرق منتزه العكرشية، وبناء مسجد من فاعل خير، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقرار وزاري.. روضة "العكرشية" منتزهًا بريًّا يزين ١٥ مليون م٢.. شاهد وتعرف
سبق

وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تخصيص منتزه "روضة العكرشية"؛ ليصبح منتزهًا بريًّا لأهالي المنطقة؛ إذ تم اعتماد قرار التخصيص على مساحات شاسعة تتجاوز ١٥ مليونًا و٥٠٠ ألف م٢.

وقامت "سبق" برصد أهم المعلومات عن الروضة، شملت موقعها وحدودها والوديان التي تصب فيها، وأهم الخدمات المقدمة للمتنزهين ومحبي البر.

الموقع والحدود

تقع روضة "العكرشية" على طريق الحمادة، على مسافة 15 كيلومترًا شرق محافظة شقراء، وتمتد الروضة في حمادة الوشم بطول 10 كيلومترات، وبعرض 4 كيلومترات تقريبًا.

خدمات متنوعة

تتبع روضة العكرشية مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء، وينتفع بها المراكز المحيطة بها، إضافة إلى المحافظة؛ فيما نفذت بلدية القصب في الروضة خدمات عدة، أهمها: أرصفة وإنارة وجلسات على ضفاف الروضة مزودة بخزانات المياه والأرصفة ومواقف للسيارات، كما تم إنشاء مقر متكامل بمسجد ودورة مياه للنساء والرجال.

٧ أودية تصب في الروضة

ويصب في روضة "العكرشية"، وادي غلغل بمركز الحريق، ووادي الحذيانة الواقع شمال قرية الجوفان، وأودية العيبة، والقموص، والنظيم بمركز الداهنة، إضافة إلى وادي العوشزي بمركز الجريفة، كما يصب فيها وادي عقنقل الواقع شمال شرق الحمادة؛ إذ تجتمع أودية الداهنة والجريفة والحذيانة وعقنقل بالقرب من قرية الجوفان في وادي واحد يسمى "وادي العب".

وتتجه سيول تلك الأودية للروضة بعد مرورها بـ"العب" وعبورها الروضة صوب مركز المشاش؛ لتستقر في مملحة القصب الشهيرة بإنتاج الملح وتقديمه لمناطق المملكة وتصديره لدول الخليج العربي.

الشتاء.. وسبب التسمية

تُعد الروضة أكبر روضة شمال مدينة الرياض، وينبت فيها الروض والحرف والنفل في الشتاء، أما في أواخر فصل الربيع فينبت فيها "العكرش" وهو نبات متعكف ينمو بشكل أفقي يشبه الثيل في أوراقه، والرودس في تمدده؛ لذا سميت الروضة بـ"روضة العكرشية".

منتزه النخلة.. وجهود البلدية

وتقوم بلدية القصب بتنظيف الروضة من المخلفات بشكل مستمر، وقامت البلدية بإنارة الجزء الجنوبي الشرقي من الروضة، وجعلت منه منتزهًا لمرتادي الروضة.

وأنشأت بلديةُ القصب منتزهًا في الروضة على شكل "نخلة" ليكون متنفسًا للمتنزهين، وفي فصل الشتاء تملأ مياه السيول الروضة، لتحيط المياه بمنتزه "النخلة"؛ فيصبح منظرًا خلابًا وجذابًا لمحبي البر.

ويحتوي منتزه النخلة على تفرعات بعرض ١٥ مترًا وطول ١٥٠٠ متر، وفي كل تفرع خمس جلسات تقريبًا؛ ليكون مجموع الجلسات ٦٦ جلسة، مظللة ومزودة بالماء وخدمة النظافة.

ونفذت بلدية القصب، المنتزه بمعداتها وعمالها ومجهوداتها الذاتية، حسب المتاح لديها؛ إذ نجحت في تجهيز أرصفة وسفلتة شرق منتزه العكرشية، وبناء مسجد من فاعل خير، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
01:56 PM

بقرار وزاري.. روضة "العكرشية" منتزهًا بريًّا يزين ١٥ مليون م٢.. شاهد وتعرف

فيما رصدت "سبق" تفاصيل موقعها وأوديتها وسبب التسمية.. "الخدمات المتنوعة"

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فلاح الجوفان - شقراء
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وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تخصيص منتزه "روضة العكرشية"؛ ليصبح منتزهًا بريًّا لأهالي المنطقة؛ إذ تم اعتماد قرار التخصيص على مساحات شاسعة تتجاوز ١٥ مليونًا و٥٠٠ ألف م٢.

وقامت "سبق" برصد أهم المعلومات عن الروضة، شملت موقعها وحدودها والوديان التي تصب فيها، وأهم الخدمات المقدمة للمتنزهين ومحبي البر.

الموقع والحدود

تقع روضة "العكرشية" على طريق الحمادة، على مسافة 15 كيلومترًا شرق محافظة شقراء، وتمتد الروضة في حمادة الوشم بطول 10 كيلومترات، وبعرض 4 كيلومترات تقريبًا.

خدمات متنوعة

تتبع روضة العكرشية مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء، وينتفع بها المراكز المحيطة بها، إضافة إلى المحافظة؛ فيما نفذت بلدية القصب في الروضة خدمات عدة، أهمها: أرصفة وإنارة وجلسات على ضفاف الروضة مزودة بخزانات المياه والأرصفة ومواقف للسيارات، كما تم إنشاء مقر متكامل بمسجد ودورة مياه للنساء والرجال.

٧ أودية تصب في الروضة

ويصب في روضة "العكرشية"، وادي غلغل بمركز الحريق، ووادي الحذيانة الواقع شمال قرية الجوفان، وأودية العيبة، والقموص، والنظيم بمركز الداهنة، إضافة إلى وادي العوشزي بمركز الجريفة، كما يصب فيها وادي عقنقل الواقع شمال شرق الحمادة؛ إذ تجتمع أودية الداهنة والجريفة والحذيانة وعقنقل بالقرب من قرية الجوفان في وادي واحد يسمى "وادي العب".

وتتجه سيول تلك الأودية للروضة بعد مرورها بـ"العب" وعبورها الروضة صوب مركز المشاش؛ لتستقر في مملحة القصب الشهيرة بإنتاج الملح وتقديمه لمناطق المملكة وتصديره لدول الخليج العربي.

الشتاء.. وسبب التسمية

تُعد الروضة أكبر روضة شمال مدينة الرياض، وينبت فيها الروض والحرف والنفل في الشتاء، أما في أواخر فصل الربيع فينبت فيها "العكرش" وهو نبات متعكف ينمو بشكل أفقي يشبه الثيل في أوراقه، والرودس في تمدده؛ لذا سميت الروضة بـ"روضة العكرشية".

منتزه النخلة.. وجهود البلدية

وتقوم بلدية القصب بتنظيف الروضة من المخلفات بشكل مستمر، وقامت البلدية بإنارة الجزء الجنوبي الشرقي من الروضة، وجعلت منه منتزهًا لمرتادي الروضة.

وأنشأت بلديةُ القصب منتزهًا في الروضة على شكل "نخلة" ليكون متنفسًا للمتنزهين، وفي فصل الشتاء تملأ مياه السيول الروضة، لتحيط المياه بمنتزه "النخلة"؛ فيصبح منظرًا خلابًا وجذابًا لمحبي البر.

ويحتوي منتزه النخلة على تفرعات بعرض ١٥ مترًا وطول ١٥٠٠ متر، وفي كل تفرع خمس جلسات تقريبًا؛ ليكون مجموع الجلسات ٦٦ جلسة، مظللة ومزودة بالماء وخدمة النظافة.

ونفذت بلدية القصب، المنتزه بمعداتها وعمالها ومجهوداتها الذاتية، حسب المتاح لديها؛ إذ نجحت في تجهيز أرصفة وسفلتة شرق منتزه العكرشية، وبناء مسجد من فاعل خير، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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