"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والباحة وتبوك وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة والبطحاء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف والشيبة ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الكامل والشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط وتنومة ورجال ألمع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.