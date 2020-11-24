النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون البلدية": عدم الالتزام باللائحة المحدثة لنشاط البقالات والتموينات مخالفة فورية

من أهمها الدفع الإلكتروني وترخيص سارٍ وتسعيرة وكاميرات مراقبة وشهادات صحية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية انتهاء المهلة الزمنية المحددة لأصحاب البقالات والتموينات لتصحيح الاشتراطات التي تقع بالنطاق الأحمر، المتمثلة في توفير الدفع الإلكتروني، ووجود ترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، فضلاً عن توافر كاميرات مراقبة، وشهادات صحية للعاملين سارية المفعول، وذلك من يوم 22 نوفمبر 2020م.

وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات، يعد مخالفة يعاقب عليها المنشآت بشكل فوري من قِبل مراقبي الأمانات، ومأموري الضبط بالبلديات، في حين أن مهلة الاشتراطات التي تقع ضمن المرحلة الثانية من خطة إلزام هذه المنشآت ستنتهي بتاريخ 29 يونيو 2021م.

وتشمل اشتراطات المرحلة الثانية توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، الالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، ووجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب باب سحّاب خارجي يسمح بالرؤية، وتوزيع الإضاءة على كامل المنشأة، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين.

كما تتضمن نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف، وتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدًا عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حرائق متحركة، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.

وأهابت الوزارة بأصحاب البقالات والتموينات المسارعة بتصحيح أوضاعهم، وذلك وفق الأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن.

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة، بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، وتسعى أيضًا إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

يُذكر أنّ اللائحة ستُطبّق على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما ملاك البقالات القائمة حاليًا فقد جرى إعطاؤهم مهلة لمدة 24 شهرًا لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون البلدية": عدم الالتزام باللائحة المحدثة لنشاط البقالات والتموينات مخالفة فورية
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية انتهاء المهلة الزمنية المحددة لأصحاب البقالات والتموينات لتصحيح الاشتراطات التي تقع بالنطاق الأحمر، المتمثلة في توفير الدفع الإلكتروني، ووجود ترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، فضلاً عن توافر كاميرات مراقبة، وشهادات صحية للعاملين سارية المفعول، وذلك من يوم 22 نوفمبر 2020م.

وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات، يعد مخالفة يعاقب عليها المنشآت بشكل فوري من قِبل مراقبي الأمانات، ومأموري الضبط بالبلديات، في حين أن مهلة الاشتراطات التي تقع ضمن المرحلة الثانية من خطة إلزام هذه المنشآت ستنتهي بتاريخ 29 يونيو 2021م.

وتشمل اشتراطات المرحلة الثانية توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، الالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، ووجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب باب سحّاب خارجي يسمح بالرؤية، وتوزيع الإضاءة على كامل المنشأة، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين.

كما تتضمن نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف، وتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدًا عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حرائق متحركة، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.

وأهابت الوزارة بأصحاب البقالات والتموينات المسارعة بتصحيح أوضاعهم، وذلك وفق الأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن.

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة، بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، وتسعى أيضًا إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

يُذكر أنّ اللائحة ستُطبّق على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما ملاك البقالات القائمة حاليًا فقد جرى إعطاؤهم مهلة لمدة 24 شهرًا لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
09:32 PM

"الشؤون البلدية": عدم الالتزام باللائحة المحدثة لنشاط البقالات والتموينات مخالفة فورية

من أهمها الدفع الإلكتروني وترخيص سارٍ وتسعيرة وكاميرات مراقبة وشهادات صحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,730

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية انتهاء المهلة الزمنية المحددة لأصحاب البقالات والتموينات لتصحيح الاشتراطات التي تقع بالنطاق الأحمر، المتمثلة في توفير الدفع الإلكتروني، ووجود ترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، فضلاً عن توافر كاميرات مراقبة، وشهادات صحية للعاملين سارية المفعول، وذلك من يوم 22 نوفمبر 2020م.

وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات، يعد مخالفة يعاقب عليها المنشآت بشكل فوري من قِبل مراقبي الأمانات، ومأموري الضبط بالبلديات، في حين أن مهلة الاشتراطات التي تقع ضمن المرحلة الثانية من خطة إلزام هذه المنشآت ستنتهي بتاريخ 29 يونيو 2021م.

وتشمل اشتراطات المرحلة الثانية توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، الالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، ووجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب باب سحّاب خارجي يسمح بالرؤية، وتوزيع الإضاءة على كامل المنشأة، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين.

كما تتضمن نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف، وتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدًا عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حرائق متحركة، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.

وأهابت الوزارة بأصحاب البقالات والتموينات المسارعة بتصحيح أوضاعهم، وذلك وفق الأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن.

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة، بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، وتسعى أيضًا إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

يُذكر أنّ اللائحة ستُطبّق على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما ملاك البقالات القائمة حاليًا فقد جرى إعطاؤهم مهلة لمدة 24 شهرًا لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,085
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,763
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة