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الكويت تُنهي الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد.. بشرط

يجب إجراء PCR خلال 3 أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الفيروس

‏قررت الحكومة الكويتية إنهاء الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد شريطة إجراء فحص (PCR) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك للفئات التالية:

‏- المحصنون الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت.

- المتعافون من الإصابة بفيروس كورونا ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز (90) يوماً.

وأضافت: ‏بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 502/أولاً/1 المتخذ بتاريخ 2/5/2021 بشأن عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد إلا للمحصنين اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/5/2021 تستثنى الفئات التالية من القرار:

‏- المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

- المواطنات الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

كما ‏قررت الحكومة الكويتية اقتصار رحلات الطيران التجارية المباشرة على الرحلات المغادرة فقط للدول التالية (الهند، النيبال، باكستان، بنجلاديش، سريلانكا)، ويتشرط عدم استبدال أطقم الطائرات في تلك الدول، على أن تستمر رحلات الشحن، وذلك حتى إشعار آخر.

وتابعت: ‏دون الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (79) الصادر بتاريخ 3/2/2021 يسمح بالجلوس في صالات المطاعم والمقاهي مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23/5/2021.

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الكويت تُنهي الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد.. بشرط
سبق

‏قررت الحكومة الكويتية إنهاء الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد شريطة إجراء فحص (PCR) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك للفئات التالية:

‏- المحصنون الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت.

- المتعافون من الإصابة بفيروس كورونا ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز (90) يوماً.

وأضافت: ‏بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 502/أولاً/1 المتخذ بتاريخ 2/5/2021 بشأن عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد إلا للمحصنين اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/5/2021 تستثنى الفئات التالية من القرار:

‏- المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

- المواطنات الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

كما ‏قررت الحكومة الكويتية اقتصار رحلات الطيران التجارية المباشرة على الرحلات المغادرة فقط للدول التالية (الهند، النيبال، باكستان، بنجلاديش، سريلانكا)، ويتشرط عدم استبدال أطقم الطائرات في تلك الدول، على أن تستمر رحلات الشحن، وذلك حتى إشعار آخر.

وتابعت: ‏دون الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (79) الصادر بتاريخ 3/2/2021 يسمح بالجلوس في صالات المطاعم والمقاهي مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23/5/2021.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
10:06 PM

الكويت تُنهي الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد.. بشرط

يجب إجراء PCR خلال 3 أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الفيروس

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منصور الشلاقي - الرياض
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6,618

‏قررت الحكومة الكويتية إنهاء الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد شريطة إجراء فحص (PCR) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك للفئات التالية:

‏- المحصنون الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت.

- المتعافون من الإصابة بفيروس كورونا ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز (90) يوماً.

وأضافت: ‏بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 502/أولاً/1 المتخذ بتاريخ 2/5/2021 بشأن عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد إلا للمحصنين اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/5/2021 تستثنى الفئات التالية من القرار:

‏- المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

- المواطنات الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

كما ‏قررت الحكومة الكويتية اقتصار رحلات الطيران التجارية المباشرة على الرحلات المغادرة فقط للدول التالية (الهند، النيبال، باكستان، بنجلاديش، سريلانكا)، ويتشرط عدم استبدال أطقم الطائرات في تلك الدول، على أن تستمر رحلات الشحن، وذلك حتى إشعار آخر.

وتابعت: ‏دون الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (79) الصادر بتاريخ 3/2/2021 يسمح بالجلوس في صالات المطاعم والمقاهي مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23/5/2021.

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