حضرا مأدبة طعام مخالفين قيود كورونا.. الديوان الملكي الأردني يقبل استقالة "وزيرين"

رئيس الوزراء كان قد طلب من وزيري العدل والداخلية التقدم باستقالتهما في وقت سابق

أعلن الديوان الملكي الأردني، قبول استقالة وزيري العدل والداخلية من منصبيهما.

وكانت وسائل إعلام أردنية، قد أفادت اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة الأردنية "بشر الخصاونة" طلب استقالة وزيرين في حكومته إثر مخالفتهما قيود كورونا.

ولفتت وكالة "عمون" الإخبارية، إلى أن "الخصاونة" طلب من وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني، تقديم استقالتهما من الحكومة، بسبب حضورهما مأدبة طعام في أحد المطاعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافًا لأوامر الدفاع المتعلقة بقيود كورونا في البلاد.

ووصل عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الأردن إلى 386.496 بينما تم تسجيل 4.675 حالة وفاة؛ وفق ما أفاد به موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص في متابعة إحصائيات كورونا في دول العالم.