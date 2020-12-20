تذبذب وحرارة تهوي 7 درجات.. "طقس 6 أيام والممطرة" بتوقيع "الحصيني"

قال: نطاق تأثيرها أجزاء من مكة والرياض والقصـيم وحـائل والبـاحة وغيـرها

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ ابتداءً من اليوم الأحد، حالة ممطرة يمكن تصنيفها بأنها حالة خفيفة -بإذن الله-.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها وشمال الشرقية والكويت والإمارات وسلطنة عمان واليمن؛ الأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة".

وتابع: "متوقع أن يكون هناك تذبذب في الحرارة بين انخفاض في الحرارة أيام: الأحد 5/5 والإثنين 5/6 والثلاثاء 1442/5/7هـ، ثم ارتفاع في الحرارة من ثلاث إلى أربع درجات يومَي الأربعاء 5/8 والخميس 1442/5/9هـ، ثم انخفاض في الحرارة من الجمعة 1442/5/10هـ، ومقدار الانخفاض من 5 لـ 7 درجات مئوية، وغائم جزئي".