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"السوق السعودي" يتجاوز مستوى 8800 نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2019

وسط ارتفاع لأغلب الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم سابك وأرامكو السعودية

تجاوز المؤشر العام للسوق السعودي خلال مطلع تداولات جلسة اليوم، مستوى 8800 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.

يأتي ذلك وسط ارتفاع لأغلب الأسهم القيادية، وفي مقدمتها: أسهم سابك ومصرف الراجحي وأرامكو السعودية.

وسجّل السوق السعودي مكاسب خلال مطلع جلسة اليوم، بلغت 73 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة؛ ليتداول عند 8810 نقاط، وفق صحيفة "الاقتصادية".

السوق السعودي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"السوق السعودي" يتجاوز مستوى 8800 نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2019
سبق

تجاوز المؤشر العام للسوق السعودي خلال مطلع تداولات جلسة اليوم، مستوى 8800 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.

يأتي ذلك وسط ارتفاع لأغلب الأسهم القيادية، وفي مقدمتها: أسهم سابك ومصرف الراجحي وأرامكو السعودية.

وسجّل السوق السعودي مكاسب خلال مطلع جلسة اليوم، بلغت 73 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة؛ ليتداول عند 8810 نقاط، وفق صحيفة "الاقتصادية".

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
12:11 PM

"السوق السعودي" يتجاوز مستوى 8800 نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2019

وسط ارتفاع لأغلب الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم سابك وأرامكو السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز المؤشر العام للسوق السعودي خلال مطلع تداولات جلسة اليوم، مستوى 8800 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.

يأتي ذلك وسط ارتفاع لأغلب الأسهم القيادية، وفي مقدمتها: أسهم سابك ومصرف الراجحي وأرامكو السعودية.

وسجّل السوق السعودي مكاسب خلال مطلع جلسة اليوم، بلغت 73 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة؛ ليتداول عند 8810 نقاط، وفق صحيفة "الاقتصادية".

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