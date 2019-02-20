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فيديو مرعب.. جوال يُسقط صاحبه في هاوية

في حادث مؤلم، أسقط جوال ذكي صاحبه في هاوية، بأحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول التركية، حينما انشغل شاب بهاتفه ولم ينتبه للطريق.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، التقطت كاميرات المراقبة في أحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول التركية لحظة سقوط شاب في حفرة، عندما كان يسير ومنشغلًا بهاتفه النقال؛ الأمر الذي حال دون مشاهدته الحفرة التي كانت أمامه.

وكان الشاب الذي يدعى عبدالله موت (19 عامًا) يتصفح الرسائل على الهاتف دون الانتباه إلى الفتحة التي تؤدي إلى قبو لنقل البضائع في مركز تجاري بإسطنبول، وسقط فيها، ولكن لحسن حظه أنه سقط على كمية كبيرة من صناديق الكارتون؛ مما حال دون إصابته بأي جروح.

وقال الشاب: "لا أعرف كيف حدث ذلك. كان هاتفي في يدي وكنت مشغولًا به في تلك اللحظة"؛ مضيفًا: "لم أرَ الفتحة وسقطت فيها، ولكنني هبطت على كومة من الصناديق. كانوا يقومون بتفريغ البضائع هناك في ذلك اليوم. ثم عدت إلى مكتبي".

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فيديو مرعب.. جوال يُسقط صاحبه في هاوية
سبق

في حادث مؤلم، أسقط جوال ذكي صاحبه في هاوية، بأحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول التركية، حينما انشغل شاب بهاتفه ولم ينتبه للطريق.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، التقطت كاميرات المراقبة في أحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول التركية لحظة سقوط شاب في حفرة، عندما كان يسير ومنشغلًا بهاتفه النقال؛ الأمر الذي حال دون مشاهدته الحفرة التي كانت أمامه.

وكان الشاب الذي يدعى عبدالله موت (19 عامًا) يتصفح الرسائل على الهاتف دون الانتباه إلى الفتحة التي تؤدي إلى قبو لنقل البضائع في مركز تجاري بإسطنبول، وسقط فيها، ولكن لحسن حظه أنه سقط على كمية كبيرة من صناديق الكارتون؛ مما حال دون إصابته بأي جروح.

وقال الشاب: "لا أعرف كيف حدث ذلك. كان هاتفي في يدي وكنت مشغولًا به في تلك اللحظة"؛ مضيفًا: "لم أرَ الفتحة وسقطت فيها، ولكنني هبطت على كومة من الصناديق. كانوا يقومون بتفريغ البضائع هناك في ذلك اليوم. ثم عدت إلى مكتبي".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
01:14 PM

فيديو مرعب.. جوال يُسقط صاحبه في هاوية

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أيمن حسن - الرياض
6
5,360

في حادث مؤلم، أسقط جوال ذكي صاحبه في هاوية، بأحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول التركية، حينما انشغل شاب بهاتفه ولم ينتبه للطريق.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، التقطت كاميرات المراقبة في أحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول التركية لحظة سقوط شاب في حفرة، عندما كان يسير ومنشغلًا بهاتفه النقال؛ الأمر الذي حال دون مشاهدته الحفرة التي كانت أمامه.

وكان الشاب الذي يدعى عبدالله موت (19 عامًا) يتصفح الرسائل على الهاتف دون الانتباه إلى الفتحة التي تؤدي إلى قبو لنقل البضائع في مركز تجاري بإسطنبول، وسقط فيها، ولكن لحسن حظه أنه سقط على كمية كبيرة من صناديق الكارتون؛ مما حال دون إصابته بأي جروح.

وقال الشاب: "لا أعرف كيف حدث ذلك. كان هاتفي في يدي وكنت مشغولًا به في تلك اللحظة"؛ مضيفًا: "لم أرَ الفتحة وسقطت فيها، ولكنني هبطت على كومة من الصناديق. كانوا يقومون بتفريغ البضائع هناك في ذلك اليوم. ثم عدت إلى مكتبي".

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