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البرلمان العربي يدين استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف المملكة

ثمّن جهود قوات تحالف دعم الشرعية واتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين

أدان البرلمان العربي محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق صاروخيْن باليستيَّيْن ومسيّرات مفخّخة باتجاه المملكة العربية السعودية التي تصدّت لها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن استمرار محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتصعيدها المستمر يعكس تحدّيها السافر للقانون الدولي ورفضها الجهود السياسية كافة لإنهاء الأزمة في اليمن.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة المدعومة من إيران تعكس الوصاية الإيرانية على ميليشيا الحوثي واستخدامها لها كذراع وأداة لتحقيق مخططاتها التخريبية لنشر الفوضى في المنطقة ولتقويض الأمن والاستقرار دولياً وإقليمياً، كما تعكس عداءها الشديد للمملكة التي تسعى من خلال مبادراتها الاستراتيجية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعرب البرلمان العربي عن وقوفه التام مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها والوقوف معها في خندق واحد، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي.

وثمّن البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن واتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية وتصدّيها وتدميرها بنجاح للأهداف الخسيسة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يدين استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف المملكة
سبق

أدان البرلمان العربي محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق صاروخيْن باليستيَّيْن ومسيّرات مفخّخة باتجاه المملكة العربية السعودية التي تصدّت لها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن استمرار محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتصعيدها المستمر يعكس تحدّيها السافر للقانون الدولي ورفضها الجهود السياسية كافة لإنهاء الأزمة في اليمن.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة المدعومة من إيران تعكس الوصاية الإيرانية على ميليشيا الحوثي واستخدامها لها كذراع وأداة لتحقيق مخططاتها التخريبية لنشر الفوضى في المنطقة ولتقويض الأمن والاستقرار دولياً وإقليمياً، كما تعكس عداءها الشديد للمملكة التي تسعى من خلال مبادراتها الاستراتيجية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعرب البرلمان العربي عن وقوفه التام مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها والوقوف معها في خندق واحد، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي.

وثمّن البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن واتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية وتصدّيها وتدميرها بنجاح للأهداف الخسيسة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:12 PM

البرلمان العربي يدين استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف المملكة

ثمّن جهود قوات تحالف دعم الشرعية واتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدان البرلمان العربي محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق صاروخيْن باليستيَّيْن ومسيّرات مفخّخة باتجاه المملكة العربية السعودية التي تصدّت لها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن استمرار محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتصعيدها المستمر يعكس تحدّيها السافر للقانون الدولي ورفضها الجهود السياسية كافة لإنهاء الأزمة في اليمن.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة المدعومة من إيران تعكس الوصاية الإيرانية على ميليشيا الحوثي واستخدامها لها كذراع وأداة لتحقيق مخططاتها التخريبية لنشر الفوضى في المنطقة ولتقويض الأمن والاستقرار دولياً وإقليمياً، كما تعكس عداءها الشديد للمملكة التي تسعى من خلال مبادراتها الاستراتيجية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعرب البرلمان العربي عن وقوفه التام مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها والوقوف معها في خندق واحد، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي.

وثمّن البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن واتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية وتصدّيها وتدميرها بنجاح للأهداف الخسيسة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

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