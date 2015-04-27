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لدفعتي البكالوريوس والماجستير.. أمير حائل يرعى حفل تخريج الجامعة عن بُعد

يرعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن "عن بُعد"، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، حفل جامعة حائل لتخرج الدفعة السادسة عشرة لمرحلة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لمرحلة الماجستير.

وهنأ رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، الخريجين والخريجات، قائلًا: "ابني الخريج.. ابنتي الخريجة، أتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة تخرجكم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يلازمكم التوفيق في حياتكم العلمية والعملية القادمة لخدمة هذا الوطن الغالي".

وأشار حساب الجامعة على "تويتر"، إلى أن الحفل سيُنقل عبر المنصات التالية: ‪@_UOH و ‪@UOHTV وقنوات عين الفضائية ‪@iEN_tv

وأتاحت الجامعة لطلبتها الخريجين تصميم بطاقة التخرج للخريجين والخريجات ‏لتبقى لحظات التخرج ذكرى خالدةً لديهم.

ويمكن الحصول على بطاقة تهنئة باسم الخريج، من خلال الرابط الآتي: ‪cards.uoh.edu.sa

يذكر أن إجمالي عدد الطلبة المتخرجين لهذا العام 6232 خريجًا وخريجة لمراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، من 14 كلية وسبعة فروع على مستوى المنطقة بالعديد من التخصصات العلمية.

جامعة حائل

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لدفعتي البكالوريوس والماجستير.. أمير حائل يرعى حفل تخريج الجامعة عن بُعد
سبق

يرعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن "عن بُعد"، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، حفل جامعة حائل لتخرج الدفعة السادسة عشرة لمرحلة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لمرحلة الماجستير.

وهنأ رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، الخريجين والخريجات، قائلًا: "ابني الخريج.. ابنتي الخريجة، أتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة تخرجكم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يلازمكم التوفيق في حياتكم العلمية والعملية القادمة لخدمة هذا الوطن الغالي".

وأشار حساب الجامعة على "تويتر"، إلى أن الحفل سيُنقل عبر المنصات التالية: ‪@_UOH و ‪@UOHTV وقنوات عين الفضائية ‪@iEN_tv

وأتاحت الجامعة لطلبتها الخريجين تصميم بطاقة التخرج للخريجين والخريجات ‏لتبقى لحظات التخرج ذكرى خالدةً لديهم.

ويمكن الحصول على بطاقة تهنئة باسم الخريج، من خلال الرابط الآتي: ‪cards.uoh.edu.sa

يذكر أن إجمالي عدد الطلبة المتخرجين لهذا العام 6232 خريجًا وخريجة لمراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، من 14 كلية وسبعة فروع على مستوى المنطقة بالعديد من التخصصات العلمية.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
09:23 PM

لدفعتي البكالوريوس والماجستير.. أمير حائل يرعى حفل تخريج الجامعة عن بُعد

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خالد السليمي - حائل
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يرعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن "عن بُعد"، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، حفل جامعة حائل لتخرج الدفعة السادسة عشرة لمرحلة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لمرحلة الماجستير.

وهنأ رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، الخريجين والخريجات، قائلًا: "ابني الخريج.. ابنتي الخريجة، أتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة تخرجكم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يلازمكم التوفيق في حياتكم العلمية والعملية القادمة لخدمة هذا الوطن الغالي".

وأشار حساب الجامعة على "تويتر"، إلى أن الحفل سيُنقل عبر المنصات التالية: ‪@_UOH و ‪@UOHTV وقنوات عين الفضائية ‪@iEN_tv

وأتاحت الجامعة لطلبتها الخريجين تصميم بطاقة التخرج للخريجين والخريجات ‏لتبقى لحظات التخرج ذكرى خالدةً لديهم.

ويمكن الحصول على بطاقة تهنئة باسم الخريج، من خلال الرابط الآتي: ‪cards.uoh.edu.sa

يذكر أن إجمالي عدد الطلبة المتخرجين لهذا العام 6232 خريجًا وخريجة لمراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، من 14 كلية وسبعة فروع على مستوى المنطقة بالعديد من التخصصات العلمية.

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