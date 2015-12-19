النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فى يومها العالمي .."أحياها " تطلق مبادرة "لنحييها معاً" لتعزيز مكانة اللغة العربية

"مشاعل الرشيد": تستهدف رفع مستوى الفخر والانتماء للغة القرآن لدى الأطفال

أطلقت في الرياض مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية "أحياها” مبادرة "متاهة الكتب"، بمناسبة الاحتفاء بيوم اللغة العربية، ضمن "لنحييها معاً" والتي نظمتها في مجمع واجهة الرياض.

وصرحت المدير التنفيذي لـ"أحياها الإنسانية" مشاعل بنت فيصل الرشيد المدير أن "هذه المبادرة تأتي في إطار حرص "أحياها “، على تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية الفصحى وتأكيد مكانتها كرابط للتواصل بين الحضارات من جانب، والعمل مع الجهود المجتمعية للتخفيف من استخدام اللغات الأجنبية والتأكيد على استخدام اللغة العربية بين الأجيال".

وأكدت الرشيد أن "أحياها” حرصت على أن تتوجه إلى الأسر لغرس قيمة اللغة العربية لدى الأطفال ورفع مستوى الفخر والانتماء للغة القرآن الكريم وأصالتها في تكوين الهوية العربية السعودية وحضارتها، واتساقاً مع جهود المملكة في خدمة لغة الضاد وإبراز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً"، مشددة على أن استخدام نشاط "متاهة الكتب" جاء لجعل عملية التعلم والتوعية ممتعة لجميع الأعمار أو كما تعرف بـ"التعليم بالترفيه".

يشار إلى أن هذه المشاركة من "أحياها" رغبة بتشجيع كافة القطاعات على أهمية الدور المنوط بها باستكمال أداء الرسالة وغرز أساسيات اللغة في نفوس الأجيال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فى يومها العالمي .."أحياها " تطلق مبادرة "لنحييها معاً" لتعزيز مكانة اللغة العربية
سبق

أطلقت في الرياض مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية "أحياها” مبادرة "متاهة الكتب"، بمناسبة الاحتفاء بيوم اللغة العربية، ضمن "لنحييها معاً" والتي نظمتها في مجمع واجهة الرياض.

وصرحت المدير التنفيذي لـ"أحياها الإنسانية" مشاعل بنت فيصل الرشيد المدير أن "هذه المبادرة تأتي في إطار حرص "أحياها “، على تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية الفصحى وتأكيد مكانتها كرابط للتواصل بين الحضارات من جانب، والعمل مع الجهود المجتمعية للتخفيف من استخدام اللغات الأجنبية والتأكيد على استخدام اللغة العربية بين الأجيال".

وأكدت الرشيد أن "أحياها” حرصت على أن تتوجه إلى الأسر لغرس قيمة اللغة العربية لدى الأطفال ورفع مستوى الفخر والانتماء للغة القرآن الكريم وأصالتها في تكوين الهوية العربية السعودية وحضارتها، واتساقاً مع جهود المملكة في خدمة لغة الضاد وإبراز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً"، مشددة على أن استخدام نشاط "متاهة الكتب" جاء لجعل عملية التعلم والتوعية ممتعة لجميع الأعمار أو كما تعرف بـ"التعليم بالترفيه".

يشار إلى أن هذه المشاركة من "أحياها" رغبة بتشجيع كافة القطاعات على أهمية الدور المنوط بها باستكمال أداء الرسالة وغرز أساسيات اللغة في نفوس الأجيال.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:09 PM

فى يومها العالمي .."أحياها " تطلق مبادرة "لنحييها معاً" لتعزيز مكانة اللغة العربية

"مشاعل الرشيد": تستهدف رفع مستوى الفخر والانتماء للغة القرآن لدى الأطفال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
324

أطلقت في الرياض مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية "أحياها” مبادرة "متاهة الكتب"، بمناسبة الاحتفاء بيوم اللغة العربية، ضمن "لنحييها معاً" والتي نظمتها في مجمع واجهة الرياض.

وصرحت المدير التنفيذي لـ"أحياها الإنسانية" مشاعل بنت فيصل الرشيد المدير أن "هذه المبادرة تأتي في إطار حرص "أحياها “، على تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية الفصحى وتأكيد مكانتها كرابط للتواصل بين الحضارات من جانب، والعمل مع الجهود المجتمعية للتخفيف من استخدام اللغات الأجنبية والتأكيد على استخدام اللغة العربية بين الأجيال".

وأكدت الرشيد أن "أحياها” حرصت على أن تتوجه إلى الأسر لغرس قيمة اللغة العربية لدى الأطفال ورفع مستوى الفخر والانتماء للغة القرآن الكريم وأصالتها في تكوين الهوية العربية السعودية وحضارتها، واتساقاً مع جهود المملكة في خدمة لغة الضاد وإبراز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً"، مشددة على أن استخدام نشاط "متاهة الكتب" جاء لجعل عملية التعلم والتوعية ممتعة لجميع الأعمار أو كما تعرف بـ"التعليم بالترفيه".

يشار إلى أن هذه المشاركة من "أحياها" رغبة بتشجيع كافة القطاعات على أهمية الدور المنوط بها باستكمال أداء الرسالة وغرز أساسيات اللغة في نفوس الأجيال.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,510
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة