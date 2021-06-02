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نيابةً عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى تخريج دورات كلية القيادة والأركان

عددهم 47 منهم 26 دارساً من الدول الشقيقة والصديقة

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47).

وفور وصول الفريق الرويلي عزف سلام الفريق وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة لقائد الكلية، ثم شاهد الجميع العرض المرئي للكلية، ثم أعلنت نتائج الدورات، حيث كرم معاليه المتفوقين من دورتي الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47).

يذكر أن خريجي دورة القيادة والأركان (47) تضم (26) دارساً من الدول الشقيقة والصديقة.

حضر الحفل كل من مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.

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نيابةً عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى تخريج دورات كلية القيادة والأركان
سبق

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47).

وفور وصول الفريق الرويلي عزف سلام الفريق وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة لقائد الكلية، ثم شاهد الجميع العرض المرئي للكلية، ثم أعلنت نتائج الدورات، حيث كرم معاليه المتفوقين من دورتي الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47).

يذكر أن خريجي دورة القيادة والأركان (47) تضم (26) دارساً من الدول الشقيقة والصديقة.

حضر الحفل كل من مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
05:33 PM

نيابةً عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى تخريج دورات كلية القيادة والأركان

عددهم 47 منهم 26 دارساً من الدول الشقيقة والصديقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47).

وفور وصول الفريق الرويلي عزف سلام الفريق وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة لقائد الكلية، ثم شاهد الجميع العرض المرئي للكلية، ثم أعلنت نتائج الدورات، حيث كرم معاليه المتفوقين من دورتي الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47).

يذكر أن خريجي دورة القيادة والأركان (47) تضم (26) دارساً من الدول الشقيقة والصديقة.

حضر الحفل كل من مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.

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