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"الحصيني": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الخميس

بسبب كتلة أصلها قطبي

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس 1442/7/13هـ.

وأوضح "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: أن "هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية عما سجلته الحرارة اليوم الأربعاء؛ وهي ناتجة عن كتلة أصلها قطبي تستمر 4 أيام".

وأضاف "بداية الانخفاض ستكون على المنطقة الشمالية، تليها المنطقة الغربية، ثم الوسطى، فالشرقية، والجنوبية مع هبوب رياح".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الخميس
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس 1442/7/13هـ.

وأوضح "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: أن "هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية عما سجلته الحرارة اليوم الأربعاء؛ وهي ناتجة عن كتلة أصلها قطبي تستمر 4 أيام".

وأضاف "بداية الانخفاض ستكون على المنطقة الشمالية، تليها المنطقة الغربية، ثم الوسطى، فالشرقية، والجنوبية مع هبوب رياح".

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:59 PM

"الحصيني": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الخميس

بسبب كتلة أصلها قطبي

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منصور الشلاقي - الرياض
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2,234

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس 1442/7/13هـ.

وأوضح "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: أن "هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية عما سجلته الحرارة اليوم الأربعاء؛ وهي ناتجة عن كتلة أصلها قطبي تستمر 4 أيام".

وأضاف "بداية الانخفاض ستكون على المنطقة الشمالية، تليها المنطقة الغربية، ثم الوسطى، فالشرقية، والجنوبية مع هبوب رياح".

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