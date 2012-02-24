"الحصيني": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الخميس
بسبب كتلة أصلها قطبي
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس 1442/7/13هـ.
وأوضح "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: أن "هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية عما سجلته الحرارة اليوم الأربعاء؛ وهي ناتجة عن كتلة أصلها قطبي تستمر 4 أيام".
وأضاف "بداية الانخفاض ستكون على المنطقة الشمالية، تليها المنطقة الغربية، ثم الوسطى، فالشرقية، والجنوبية مع هبوب رياح".
"الحصيني": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الخميس
منصور الشلاقي
سبق
2021-02-24
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس 1442/7/13هـ.
وأوضح "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: أن "هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية عما سجلته الحرارة اليوم الأربعاء؛ وهي ناتجة عن كتلة أصلها قطبي تستمر 4 أيام".
وأضاف "بداية الانخفاض ستكون على المنطقة الشمالية، تليها المنطقة الغربية، ثم الوسطى، فالشرقية، والجنوبية مع هبوب رياح".
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:59 PM
"الحصيني": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الخميس
بسبب كتلة أصلها قطبي
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس 1442/7/13هـ.
وأوضح "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: أن "هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية عما سجلته الحرارة اليوم الأربعاء؛ وهي ناتجة عن كتلة أصلها قطبي تستمر 4 أيام".
وأضاف "بداية الانخفاض ستكون على المنطقة الشمالية، تليها المنطقة الغربية، ثم الوسطى، فالشرقية، والجنوبية مع هبوب رياح".