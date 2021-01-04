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المغرب تسجل 656 إصابة جديدة بكورونا  و53 حالة وفاة خلال 24 ساعة

ارتفاع إصابات لبنان إلى 192139 وإجمالي وفيات الأردن 3919 شخصًا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 443802 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7538 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 414972.

فيما سجّلت لبنان 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 192139 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 134377، فيما بلغ عدد الوفيات 1499 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299831 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 278929 حالة بعد تسجيل 2444 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3919 حالة.

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المغرب تسجل 656 إصابة جديدة بكورونا  و53 حالة وفاة خلال 24 ساعة
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 443802 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7538 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 414972.

فيما سجّلت لبنان 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 192139 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 134377، فيما بلغ عدد الوفيات 1499 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299831 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 278929 حالة بعد تسجيل 2444 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3919 حالة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:43 PM

المغرب تسجل 656 إصابة جديدة بكورونا  و53 حالة وفاة خلال 24 ساعة

ارتفاع إصابات لبنان إلى 192139 وإجمالي وفيات الأردن 3919 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 443802 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7538 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 414972.

فيما سجّلت لبنان 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 192139 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 134377، فيما بلغ عدد الوفيات 1499 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299831 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 278929 حالة بعد تسجيل 2444 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3919 حالة.

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