رفحاء.. 79 مخالفة احترازات ودفع إلكتروني تضبطها فرق الرقابة النسائية

عبر جولات ميدانية بالمحافظة والمراكز التابعة لها للتأكّد من تطبيق الإجراءات

نفّذت الفرق النسائية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، أمس، جولات ميدانية على المنشآت التجارية بمحافظة رفحاء والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحرّرت الفرق الرقابية النسائية، 9 مخالفات لمنشآت أهملت التقيد بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، إضافة إلى رصد 70 مخالفة لمحال لم تقم بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية.