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وفد المملكة بالأمم المتحدة ينضم لبيان التضامن العالمي مع "نيويورك" في كفاحها ضد كورونا

مؤكدين على ثقتهم بأن المدينة ستتجاوز هذه المحنة وتتغلب على الأزمة

انضم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في إطار التعاون الدولي لمكافحة جائحة كوفيد ١٩، وفي ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها المدينة في كفاحها ضد هذه الجائحة، معبرين عن السلام والتقدير والعرفان للمدينة التي تحتضن مقر الأمم المتحدة.

وعبر البيان الذي انضمت له ١٥٦ دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وأعد بمبادرة من وفد المملكة الأردنية الهاشمية؛ عن تقدير الدول العميق وامتنانها للأبطال الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم لإنقاذ أرواح آلاف المصابين، بكل شجاعة وإقدام، في مجال الرعاية الصحية، والشرطة، ورجال الإطفاء، وغيرهم، مؤكدين على ثقتهم بأن مدينة نيويورك ستتجاوز بإذن الله هذه المحنة، وستتغلب على الأزمة، وسينتصر سكانها على هذا التحدي.

ويأتي بيان التضامن في الوقت الذي تواجه فيه مدينة نيويورك واحدة من أكبر التحديات منذ عقود؛ حيث تفشّت فيها جائحة كوفيد ١٩ بشكل كبير للغاية مخلّفة قرابة الـ١٤٠ ألف مصاب حتى اليوم في مدينة نيويورك وحدها، في حين تخطَّت الإصابات في الولاية ككل حاجز الـ٢٧٧ ألف إصابة، وحصد الفيروس أرواح ما يزيد على ٢٠ ألف شخص.

المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة مدينة نيويورك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد المملكة بالأمم المتحدة ينضم لبيان التضامن العالمي مع "نيويورك" في كفاحها ضد كورونا
سبق

انضم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في إطار التعاون الدولي لمكافحة جائحة كوفيد ١٩، وفي ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها المدينة في كفاحها ضد هذه الجائحة، معبرين عن السلام والتقدير والعرفان للمدينة التي تحتضن مقر الأمم المتحدة.

وعبر البيان الذي انضمت له ١٥٦ دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وأعد بمبادرة من وفد المملكة الأردنية الهاشمية؛ عن تقدير الدول العميق وامتنانها للأبطال الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم لإنقاذ أرواح آلاف المصابين، بكل شجاعة وإقدام، في مجال الرعاية الصحية، والشرطة، ورجال الإطفاء، وغيرهم، مؤكدين على ثقتهم بأن مدينة نيويورك ستتجاوز بإذن الله هذه المحنة، وستتغلب على الأزمة، وسينتصر سكانها على هذا التحدي.

ويأتي بيان التضامن في الوقت الذي تواجه فيه مدينة نيويورك واحدة من أكبر التحديات منذ عقود؛ حيث تفشّت فيها جائحة كوفيد ١٩ بشكل كبير للغاية مخلّفة قرابة الـ١٤٠ ألف مصاب حتى اليوم في مدينة نيويورك وحدها، في حين تخطَّت الإصابات في الولاية ككل حاجز الـ٢٧٧ ألف إصابة، وحصد الفيروس أرواح ما يزيد على ٢٠ ألف شخص.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:49 AM

وفد المملكة بالأمم المتحدة ينضم لبيان التضامن العالمي مع "نيويورك" في كفاحها ضد كورونا

مؤكدين على ثقتهم بأن المدينة ستتجاوز هذه المحنة وتتغلب على الأزمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انضم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في إطار التعاون الدولي لمكافحة جائحة كوفيد ١٩، وفي ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها المدينة في كفاحها ضد هذه الجائحة، معبرين عن السلام والتقدير والعرفان للمدينة التي تحتضن مقر الأمم المتحدة.

وعبر البيان الذي انضمت له ١٥٦ دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وأعد بمبادرة من وفد المملكة الأردنية الهاشمية؛ عن تقدير الدول العميق وامتنانها للأبطال الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم لإنقاذ أرواح آلاف المصابين، بكل شجاعة وإقدام، في مجال الرعاية الصحية، والشرطة، ورجال الإطفاء، وغيرهم، مؤكدين على ثقتهم بأن مدينة نيويورك ستتجاوز بإذن الله هذه المحنة، وستتغلب على الأزمة، وسينتصر سكانها على هذا التحدي.

ويأتي بيان التضامن في الوقت الذي تواجه فيه مدينة نيويورك واحدة من أكبر التحديات منذ عقود؛ حيث تفشّت فيها جائحة كوفيد ١٩ بشكل كبير للغاية مخلّفة قرابة الـ١٤٠ ألف مصاب حتى اليوم في مدينة نيويورك وحدها، في حين تخطَّت الإصابات في الولاية ككل حاجز الـ٢٧٧ ألف إصابة، وحصد الفيروس أرواح ما يزيد على ٢٠ ألف شخص.

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