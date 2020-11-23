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أمريكا.. جو بايدن يعلن أول أعضاء إدارته الثلاثاء المقبل

ضمّت القائمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين

قال مساعدو الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن؛ إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء، وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب؛ الإقرار بالهزيمة.

وحثّ رون كلين؛ الذي عيّنه بايدن؛ كبيراً لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب وخاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسمياً بفوز بايدن؛ للسماح ببدء عملية نقل السلطة.

وكشف بايدن؛ عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل في البيت الأبيض.. وقال كلين "سترون أول أعضاء يختارهم (بايدن) للعمل في إدارته هذا الثلاثاء"، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.

وقال بايدن؛ يوم الخميس، إنه اختار وزيراً للخزانة. وضمّت القائمة المختصرة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السابقة جانيت يلين؛ والمسؤولة بالمجلس لايل برينارد؛ والمسؤولة السابقة بالمجلس سارة بلوم راسكين؛ ورئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رفاييل بوستيك.

وأشار حلفاء لبايدن أيضاً إلى أنه ربما يعلن اختياره لمنصب وزير الخارجية في أقرب وقت هذا الأسبوع، مع اعتبار مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس؛ والدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكين؛ من بين المرشحين.

وفيما يتعلق بمراسم تنصيب بايدن؛ قال كلين إنها ستكون تقليدية لكن على نطاق أصغر. وعادة ما تجتذب احتفالات التنصيب والأحداث ذات الصلة حشوداً ضخمة إلى واشنطن.

ويتزايد حاليا عدد الإصابات والوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، حيث أودت جائحة فيروس كورونا بحياة نحو 256 ألف أميركي.

ووفق "سكاي نيوز"، قال كلين "نعلم أن الناس يريدون الاحتفال. هذا أمر يجب الاحتفال به.. نريد فقط أن نحاول إيجاد طريقة للقيام بذلك بأمان قدر الإمكان".

وقال كلين إن بايدن محروم من الإحاطات المخابراتية التي يحق له الحصول عليها، ومن الحصول على تقارير مكتب التحقيقات الاتحادي عن خلفيات المرشحين المحتملين لتولي مناصب في إدارته، ومن التواصل مع مسؤولي المكتب للمساعدة في وضع خطط، من بينها خطة تهدف لتفادي التأخير في طرح لقاح كوفيد-19.

وقالت جين ساكي؛ كبيرة مستشاري الفريق الانتقالي لبايدن، لشبكة (سي.إن.إن): إننا "لا نفضل" خيار الإجراء القانوني لإجبار إدارة الخدمات العامة على الاعتراف ببايدن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا.. جو بايدن يعلن أول أعضاء إدارته الثلاثاء المقبل
سبق

قال مساعدو الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن؛ إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء، وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب؛ الإقرار بالهزيمة.

وحثّ رون كلين؛ الذي عيّنه بايدن؛ كبيراً لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب وخاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسمياً بفوز بايدن؛ للسماح ببدء عملية نقل السلطة.

وكشف بايدن؛ عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل في البيت الأبيض.. وقال كلين "سترون أول أعضاء يختارهم (بايدن) للعمل في إدارته هذا الثلاثاء"، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.

وقال بايدن؛ يوم الخميس، إنه اختار وزيراً للخزانة. وضمّت القائمة المختصرة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السابقة جانيت يلين؛ والمسؤولة بالمجلس لايل برينارد؛ والمسؤولة السابقة بالمجلس سارة بلوم راسكين؛ ورئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رفاييل بوستيك.

وأشار حلفاء لبايدن أيضاً إلى أنه ربما يعلن اختياره لمنصب وزير الخارجية في أقرب وقت هذا الأسبوع، مع اعتبار مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس؛ والدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكين؛ من بين المرشحين.

وفيما يتعلق بمراسم تنصيب بايدن؛ قال كلين إنها ستكون تقليدية لكن على نطاق أصغر. وعادة ما تجتذب احتفالات التنصيب والأحداث ذات الصلة حشوداً ضخمة إلى واشنطن.

ويتزايد حاليا عدد الإصابات والوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، حيث أودت جائحة فيروس كورونا بحياة نحو 256 ألف أميركي.

ووفق "سكاي نيوز"، قال كلين "نعلم أن الناس يريدون الاحتفال. هذا أمر يجب الاحتفال به.. نريد فقط أن نحاول إيجاد طريقة للقيام بذلك بأمان قدر الإمكان".

وقال كلين إن بايدن محروم من الإحاطات المخابراتية التي يحق له الحصول عليها، ومن الحصول على تقارير مكتب التحقيقات الاتحادي عن خلفيات المرشحين المحتملين لتولي مناصب في إدارته، ومن التواصل مع مسؤولي المكتب للمساعدة في وضع خطط، من بينها خطة تهدف لتفادي التأخير في طرح لقاح كوفيد-19.

وقالت جين ساكي؛ كبيرة مستشاري الفريق الانتقالي لبايدن، لشبكة (سي.إن.إن): إننا "لا نفضل" خيار الإجراء القانوني لإجبار إدارة الخدمات العامة على الاعتراف ببايدن.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
09:09 AM

أمريكا.. جو بايدن يعلن أول أعضاء إدارته الثلاثاء المقبل

ضمّت القائمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مساعدو الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن؛ إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء، وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب؛ الإقرار بالهزيمة.

وحثّ رون كلين؛ الذي عيّنه بايدن؛ كبيراً لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب وخاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسمياً بفوز بايدن؛ للسماح ببدء عملية نقل السلطة.

وكشف بايدن؛ عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل في البيت الأبيض.. وقال كلين "سترون أول أعضاء يختارهم (بايدن) للعمل في إدارته هذا الثلاثاء"، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.

وقال بايدن؛ يوم الخميس، إنه اختار وزيراً للخزانة. وضمّت القائمة المختصرة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السابقة جانيت يلين؛ والمسؤولة بالمجلس لايل برينارد؛ والمسؤولة السابقة بالمجلس سارة بلوم راسكين؛ ورئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رفاييل بوستيك.

وأشار حلفاء لبايدن أيضاً إلى أنه ربما يعلن اختياره لمنصب وزير الخارجية في أقرب وقت هذا الأسبوع، مع اعتبار مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس؛ والدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكين؛ من بين المرشحين.

وفيما يتعلق بمراسم تنصيب بايدن؛ قال كلين إنها ستكون تقليدية لكن على نطاق أصغر. وعادة ما تجتذب احتفالات التنصيب والأحداث ذات الصلة حشوداً ضخمة إلى واشنطن.

ويتزايد حاليا عدد الإصابات والوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، حيث أودت جائحة فيروس كورونا بحياة نحو 256 ألف أميركي.

ووفق "سكاي نيوز"، قال كلين "نعلم أن الناس يريدون الاحتفال. هذا أمر يجب الاحتفال به.. نريد فقط أن نحاول إيجاد طريقة للقيام بذلك بأمان قدر الإمكان".

وقال كلين إن بايدن محروم من الإحاطات المخابراتية التي يحق له الحصول عليها، ومن الحصول على تقارير مكتب التحقيقات الاتحادي عن خلفيات المرشحين المحتملين لتولي مناصب في إدارته، ومن التواصل مع مسؤولي المكتب للمساعدة في وضع خطط، من بينها خطة تهدف لتفادي التأخير في طرح لقاح كوفيد-19.

وقالت جين ساكي؛ كبيرة مستشاري الفريق الانتقالي لبايدن، لشبكة (سي.إن.إن): إننا "لا نفضل" خيار الإجراء القانوني لإجبار إدارة الخدمات العامة على الاعتراف ببايدن.

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