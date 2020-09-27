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افتتاح عيادة إصابات رياضية وتأهيل طبي بقسم العلاج بتخصصي الطائف

الأولى على مستوى منطقة مكة في هذا التخصص

‬افتتح مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور خالد عبدالله الشريف، أول عيادة تخصصية لإصابات الملاعب للرجال والنساء بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى على مستوى صحة الطائف والمنطقة إضافة لتدشينه قسم العلاج الوظيفي بالقسم، بحضور مدير إدارة التأهيل الطبي بصحة الطائف منصور الزهراني وقيادات الصحة والمستشفى.

وتعتبر عيادة الإصابات الرياضية أولى العيادات على مستوى مرافق صحة الطائف ومنطقة مكة المكرمة والتي خصصت لتشخيص وتأهيل وعلاج الإصابات الناتجة عن ممارسة الرياضة وتقدم الخدمات الصحية والرعاية الطبية من خلال تقييم وتشخيص الإصابات الرياضية من قبل مختصين مؤهلين وفق ممارسات إكلينيكية دولية متعلقة بإعادة التأهيل بعد الإصابات الرياضية، وكذلك تطوير خطة علاج فردية خاصة بكل مريض بناء على نتائج التقييم ضمن جدول زمني واقعي للعودة لممارسة الرياضة وتحسين القوة والتحمل والمرونة والتوازن وميكانيكا الحركة والأداء الرياضي للمريض، وأيضا مساعدة الرياضيين على استعادة مستويات ما قبل الإصابة من اللياقة البدنية والأداء الرياضي وتحديد جميع عوامل الخطر للإصابة وتنفيذ خطة لمعالجتها والوقاية من تكرار الإصابة.

ويشكل تدشين قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى لقسم العلاج الوظيفي نقلة نوعية بالخدمات من خلال تقديم خدماته لمرضى التأهيل ممن يحتاجون لتأهيل وظائف عملية، من خلال التعاون بين قسم العلاج الطبيعي والاطراف الصناعية لتقديم أفضل خدمات للمرضى.

وتم تجهيز العيادة الرياضية وقسم العلاج الوظيفي بأحدث التجهيزات الطبية والعلاجية وبأفضل الكوادر المتخصصة في مجال الإصابات الرياضية والعلاج التأهيلي، وهو ما يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في مجال العلاج الطبيعي بصحة الطائف ومستشفى الملك عبدالعزيز، مما يعزز دور القسم في مواكبة احتياج الوطن والمحافظة لتخصصات طبية نوعية تخدم رؤية الوطن نحو مجتمع صحي ورياضي.

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افتتاح عيادة إصابات رياضية وتأهيل طبي بقسم العلاج بتخصصي الطائف
سبق

‬افتتح مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور خالد عبدالله الشريف، أول عيادة تخصصية لإصابات الملاعب للرجال والنساء بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى على مستوى صحة الطائف والمنطقة إضافة لتدشينه قسم العلاج الوظيفي بالقسم، بحضور مدير إدارة التأهيل الطبي بصحة الطائف منصور الزهراني وقيادات الصحة والمستشفى.

وتعتبر عيادة الإصابات الرياضية أولى العيادات على مستوى مرافق صحة الطائف ومنطقة مكة المكرمة والتي خصصت لتشخيص وتأهيل وعلاج الإصابات الناتجة عن ممارسة الرياضة وتقدم الخدمات الصحية والرعاية الطبية من خلال تقييم وتشخيص الإصابات الرياضية من قبل مختصين مؤهلين وفق ممارسات إكلينيكية دولية متعلقة بإعادة التأهيل بعد الإصابات الرياضية، وكذلك تطوير خطة علاج فردية خاصة بكل مريض بناء على نتائج التقييم ضمن جدول زمني واقعي للعودة لممارسة الرياضة وتحسين القوة والتحمل والمرونة والتوازن وميكانيكا الحركة والأداء الرياضي للمريض، وأيضا مساعدة الرياضيين على استعادة مستويات ما قبل الإصابة من اللياقة البدنية والأداء الرياضي وتحديد جميع عوامل الخطر للإصابة وتنفيذ خطة لمعالجتها والوقاية من تكرار الإصابة.

ويشكل تدشين قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى لقسم العلاج الوظيفي نقلة نوعية بالخدمات من خلال تقديم خدماته لمرضى التأهيل ممن يحتاجون لتأهيل وظائف عملية، من خلال التعاون بين قسم العلاج الطبيعي والاطراف الصناعية لتقديم أفضل خدمات للمرضى.

وتم تجهيز العيادة الرياضية وقسم العلاج الوظيفي بأحدث التجهيزات الطبية والعلاجية وبأفضل الكوادر المتخصصة في مجال الإصابات الرياضية والعلاج التأهيلي، وهو ما يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في مجال العلاج الطبيعي بصحة الطائف ومستشفى الملك عبدالعزيز، مما يعزز دور القسم في مواكبة احتياج الوطن والمحافظة لتخصصات طبية نوعية تخدم رؤية الوطن نحو مجتمع صحي ورياضي.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
04:28 PM

افتتاح عيادة إصابات رياضية وتأهيل طبي بقسم العلاج بتخصصي الطائف

الأولى على مستوى منطقة مكة في هذا التخصص

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متعب البقمي - الطائف
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‬افتتح مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور خالد عبدالله الشريف، أول عيادة تخصصية لإصابات الملاعب للرجال والنساء بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى على مستوى صحة الطائف والمنطقة إضافة لتدشينه قسم العلاج الوظيفي بالقسم، بحضور مدير إدارة التأهيل الطبي بصحة الطائف منصور الزهراني وقيادات الصحة والمستشفى.

وتعتبر عيادة الإصابات الرياضية أولى العيادات على مستوى مرافق صحة الطائف ومنطقة مكة المكرمة والتي خصصت لتشخيص وتأهيل وعلاج الإصابات الناتجة عن ممارسة الرياضة وتقدم الخدمات الصحية والرعاية الطبية من خلال تقييم وتشخيص الإصابات الرياضية من قبل مختصين مؤهلين وفق ممارسات إكلينيكية دولية متعلقة بإعادة التأهيل بعد الإصابات الرياضية، وكذلك تطوير خطة علاج فردية خاصة بكل مريض بناء على نتائج التقييم ضمن جدول زمني واقعي للعودة لممارسة الرياضة وتحسين القوة والتحمل والمرونة والتوازن وميكانيكا الحركة والأداء الرياضي للمريض، وأيضا مساعدة الرياضيين على استعادة مستويات ما قبل الإصابة من اللياقة البدنية والأداء الرياضي وتحديد جميع عوامل الخطر للإصابة وتنفيذ خطة لمعالجتها والوقاية من تكرار الإصابة.

ويشكل تدشين قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى لقسم العلاج الوظيفي نقلة نوعية بالخدمات من خلال تقديم خدماته لمرضى التأهيل ممن يحتاجون لتأهيل وظائف عملية، من خلال التعاون بين قسم العلاج الطبيعي والاطراف الصناعية لتقديم أفضل خدمات للمرضى.

وتم تجهيز العيادة الرياضية وقسم العلاج الوظيفي بأحدث التجهيزات الطبية والعلاجية وبأفضل الكوادر المتخصصة في مجال الإصابات الرياضية والعلاج التأهيلي، وهو ما يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في مجال العلاج الطبيعي بصحة الطائف ومستشفى الملك عبدالعزيز، مما يعزز دور القسم في مواكبة احتياج الوطن والمحافظة لتخصصات طبية نوعية تخدم رؤية الوطن نحو مجتمع صحي ورياضي.

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