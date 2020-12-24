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كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة

رصدت السلطات الصحية في الدنمارك 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في أجزاء من بريطانيا.

وأوضح معهد المصل الدنماركي المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد في تقرير، أن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر و19 ديسمبر.

وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 283690 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 254496 حالة شفاء بعد تسجيل 2338 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3681 حالة.

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كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة
سبق

رصدت السلطات الصحية في الدنمارك 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في أجزاء من بريطانيا.

وأوضح معهد المصل الدنماركي المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد في تقرير، أن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر و19 ديسمبر.

وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 283690 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 254496 حالة شفاء بعد تسجيل 2338 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3681 حالة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
07:07 PM

كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت السلطات الصحية في الدنمارك 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في أجزاء من بريطانيا.

وأوضح معهد المصل الدنماركي المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد في تقرير، أن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر و19 ديسمبر.

وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 283690 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 254496 حالة شفاء بعد تسجيل 2338 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3681 حالة.

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