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"شرائع مكة" تستيقظ على جريمة بشعة.. مواطن أربعيني يقتل والده بفأس

وجّه له ضربات عدة على رأسه .. العائلة أغلقت الباب عليه واتصلوا بـ "٩١١"

تمكّنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من إلقاء القبض على شخصٍ أقدم على قتل والده، صباح اليوم، في الشرائع.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن إقدام شخصٍ (سعودي الجنسية)، على قتل والده إثر خلافات بينهما بعد ضربه بفأس على رأسه ضربات عدة، وقام أفراد الأسرة الباقون بإغلاق الباب على الجاني، والاتصال بمركز العمليات الموحد (911) .

باشرت الجهات الأمنية الحادث، وتمكّن رجال دوريات الأمن من الوصول إلى الجاني والقبض عليه، فيما تولى مركز شرطة الشرائع التحقيق في الواقعة ومعرفة مُلابساتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرائع مكة" تستيقظ على جريمة بشعة.. مواطن أربعيني يقتل والده بفأس
سبق

تمكّنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من إلقاء القبض على شخصٍ أقدم على قتل والده، صباح اليوم، في الشرائع.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن إقدام شخصٍ (سعودي الجنسية)، على قتل والده إثر خلافات بينهما بعد ضربه بفأس على رأسه ضربات عدة، وقام أفراد الأسرة الباقون بإغلاق الباب على الجاني، والاتصال بمركز العمليات الموحد (911) .

باشرت الجهات الأمنية الحادث، وتمكّن رجال دوريات الأمن من الوصول إلى الجاني والقبض عليه، فيما تولى مركز شرطة الشرائع التحقيق في الواقعة ومعرفة مُلابساتها.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
11:00 AM

"شرائع مكة" تستيقظ على جريمة بشعة.. مواطن أربعيني يقتل والده بفأس

وجّه له ضربات عدة على رأسه .. العائلة أغلقت الباب عليه واتصلوا بـ "٩١١"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
27
25,822

تمكّنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من إلقاء القبض على شخصٍ أقدم على قتل والده، صباح اليوم، في الشرائع.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن إقدام شخصٍ (سعودي الجنسية)، على قتل والده إثر خلافات بينهما بعد ضربه بفأس على رأسه ضربات عدة، وقام أفراد الأسرة الباقون بإغلاق الباب على الجاني، والاتصال بمركز العمليات الموحد (911) .

باشرت الجهات الأمنية الحادث، وتمكّن رجال دوريات الأمن من الوصول إلى الجاني والقبض عليه، فيما تولى مركز شرطة الشرائع التحقيق في الواقعة ومعرفة مُلابساتها.

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