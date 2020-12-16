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رسائل توعوية يومية عن كورونا يبثها مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل

تهدف إلى تثقيف وتوعية المشاركين والزوار

يبثّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشكل يومي رسائل توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتنشر إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامس، رسائل توعوية عبر حساب نادي الإبل تهدف في مجملها إلى تثقيف وتوعية المشاركين والزوار بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ونجحت حملة المهرجان في إعلان عدد من مُلاك الإبل المشاركين بالنسخة الحالية من إلغاء الاحتفالات المصاحبة لمشاركات "منقياتهم" في منافسات المهرجان.

يُذكر أن حملة ثلاثية من الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، نفذت قبل أيام جولات ميدانية بمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشددت على التقيد بالتعليمات كافة، وتطبيقها.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسائل توعوية يومية عن كورونا يبثها مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل
سبق

يبثّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشكل يومي رسائل توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتنشر إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامس، رسائل توعوية عبر حساب نادي الإبل تهدف في مجملها إلى تثقيف وتوعية المشاركين والزوار بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ونجحت حملة المهرجان في إعلان عدد من مُلاك الإبل المشاركين بالنسخة الحالية من إلغاء الاحتفالات المصاحبة لمشاركات "منقياتهم" في منافسات المهرجان.

يُذكر أن حملة ثلاثية من الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، نفذت قبل أيام جولات ميدانية بمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشددت على التقيد بالتعليمات كافة، وتطبيقها.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
07:24 PM

رسائل توعوية يومية عن كورونا يبثها مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل

تهدف إلى تثقيف وتوعية المشاركين والزوار

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مسلّم الهواملة - الرياض
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يبثّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشكل يومي رسائل توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتنشر إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامس، رسائل توعوية عبر حساب نادي الإبل تهدف في مجملها إلى تثقيف وتوعية المشاركين والزوار بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ونجحت حملة المهرجان في إعلان عدد من مُلاك الإبل المشاركين بالنسخة الحالية من إلغاء الاحتفالات المصاحبة لمشاركات "منقياتهم" في منافسات المهرجان.

يُذكر أن حملة ثلاثية من الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، نفذت قبل أيام جولات ميدانية بمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشددت على التقيد بالتعليمات كافة، وتطبيقها.

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