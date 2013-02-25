النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تعلن الفائزين بجائزة 2020

خلال الحفل الختامي للملتقى بمشاركة أكثر من 1000 مرشد ومرشدة

أعلنت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي أسماء الفائزين في مسابقة 2020، حيث حصل على المركز الأول كأفضل مرشد سياحي المرشد سامي خياري، وحصل على المركز الثاني المرشد عيسى عشي، وعلى المركز الثالث المرشد رايد حميد، فيما حصلت المرشدة مشاعل المالكي على جائزة الإرشاد كأفضل مرشدةٍ سياحية مستجدة للعام ذاته.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، الذي نظمته الجمعية بمشاركة أكثر من 1000 مرشد سياحي ومرشدة سياحية من داخل المملكة وخارجها، واستمر لمدة ثلاثة أيام عبر (الدائرة الإلكترونية) تخلله العديد من ورش العمل والجلسات والجولات السياحية الافتراضية، بمساهمة واسعة من متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والارشاد السياحي.

وأثنى رئيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي في كلمة له، على النتائج المثمرة التي حققها الملتقى، من خلال ما تضمّنه من أوراق عمل وفعاليات، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى تأهيل أكثر من 13 ألف مرشد سياحي ومرشدة سياحية لتلبية الطلب المتوقع للخدمة حتى عام 2030، حيث تشير بيانات وزارة السياحية إلى أن العدد المتوقع للسياح في عام 2030 سيبلغ أكثر من 100 مليون سائح.

وهنّأ "البلوي" الفائزين بجائزة الإرشاد السياحي التي بلغ عدد المتقدمين لها 20 مرشد سياحي ومرشدة، 8 منهم تنافسوا على الفرع الأول "أفضل مرشد سياحي متميز"، في حين تنافس 12 مرشداً سياحياً ومرشدة على جائزة الفرع الثاني "أفضل مرشد سياحي مستجد"، ووصل للمرحلة الأخيرة 10 مرشدين سياحيين ومرشدات، 6 منهم في الفرع الأول، و4 في الفرع الثاني، وكانت جوائز المسابقة للمراكز الثلاثة الأولى في الفرع الأول، في حين تم تعيين جائزة واحدة للمركز الأول للفرع الثاني منها.

وتطلع "البلوي" في ختام كلمته لمزيد من المبادرات التي تعكس الصورة الحقيقية للعمل التكاملي في مجال السياحة التي تعكس جوانب الإبداع في مجال الإرشاد السياحي التي عرف بها المرشدين والمرشدات.

من جانبه، أكد المدير الإعلامي للملتقى الإعلامي بدر الجبل أن إقامة الملتقى في ظل ظروف جائحة كورونا بهذا التنظيم والجهود المقدمة كان تحدياً كبيراً، مبدياً سعادته عن النتائج المثمرة التي أسفر عنها الملتقى بمشاركة متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والارشاد السياحي.

وأكد "الجبل" أهمية الإرشاد السياحي، ودوره الرئيس في تسليط الضوء على الكنوز الأثرية الهائلة والمواقع التاريخية النادرة والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات متعددة على مر الزمان، والتي تزخر بها المملكة في جميع مناطقها، وكذلك ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي وأمني وازدهار اقتصادي، وتطور مجتمعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تعلن الفائزين بجائزة 2020
سبق

أعلنت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي أسماء الفائزين في مسابقة 2020، حيث حصل على المركز الأول كأفضل مرشد سياحي المرشد سامي خياري، وحصل على المركز الثاني المرشد عيسى عشي، وعلى المركز الثالث المرشد رايد حميد، فيما حصلت المرشدة مشاعل المالكي على جائزة الإرشاد كأفضل مرشدةٍ سياحية مستجدة للعام ذاته.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، الذي نظمته الجمعية بمشاركة أكثر من 1000 مرشد سياحي ومرشدة سياحية من داخل المملكة وخارجها، واستمر لمدة ثلاثة أيام عبر (الدائرة الإلكترونية) تخلله العديد من ورش العمل والجلسات والجولات السياحية الافتراضية، بمساهمة واسعة من متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والارشاد السياحي.

وأثنى رئيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي في كلمة له، على النتائج المثمرة التي حققها الملتقى، من خلال ما تضمّنه من أوراق عمل وفعاليات، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى تأهيل أكثر من 13 ألف مرشد سياحي ومرشدة سياحية لتلبية الطلب المتوقع للخدمة حتى عام 2030، حيث تشير بيانات وزارة السياحية إلى أن العدد المتوقع للسياح في عام 2030 سيبلغ أكثر من 100 مليون سائح.

وهنّأ "البلوي" الفائزين بجائزة الإرشاد السياحي التي بلغ عدد المتقدمين لها 20 مرشد سياحي ومرشدة، 8 منهم تنافسوا على الفرع الأول "أفضل مرشد سياحي متميز"، في حين تنافس 12 مرشداً سياحياً ومرشدة على جائزة الفرع الثاني "أفضل مرشد سياحي مستجد"، ووصل للمرحلة الأخيرة 10 مرشدين سياحيين ومرشدات، 6 منهم في الفرع الأول، و4 في الفرع الثاني، وكانت جوائز المسابقة للمراكز الثلاثة الأولى في الفرع الأول، في حين تم تعيين جائزة واحدة للمركز الأول للفرع الثاني منها.

وتطلع "البلوي" في ختام كلمته لمزيد من المبادرات التي تعكس الصورة الحقيقية للعمل التكاملي في مجال السياحة التي تعكس جوانب الإبداع في مجال الإرشاد السياحي التي عرف بها المرشدين والمرشدات.

من جانبه، أكد المدير الإعلامي للملتقى الإعلامي بدر الجبل أن إقامة الملتقى في ظل ظروف جائحة كورونا بهذا التنظيم والجهود المقدمة كان تحدياً كبيراً، مبدياً سعادته عن النتائج المثمرة التي أسفر عنها الملتقى بمشاركة متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والارشاد السياحي.

وأكد "الجبل" أهمية الإرشاد السياحي، ودوره الرئيس في تسليط الضوء على الكنوز الأثرية الهائلة والمواقع التاريخية النادرة والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات متعددة على مر الزمان، والتي تزخر بها المملكة في جميع مناطقها، وكذلك ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي وأمني وازدهار اقتصادي، وتطور مجتمعي.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
12:58 PM

الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تعلن الفائزين بجائزة 2020

خلال الحفل الختامي للملتقى بمشاركة أكثر من 1000 مرشد ومرشدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
297

أعلنت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي أسماء الفائزين في مسابقة 2020، حيث حصل على المركز الأول كأفضل مرشد سياحي المرشد سامي خياري، وحصل على المركز الثاني المرشد عيسى عشي، وعلى المركز الثالث المرشد رايد حميد، فيما حصلت المرشدة مشاعل المالكي على جائزة الإرشاد كأفضل مرشدةٍ سياحية مستجدة للعام ذاته.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، الذي نظمته الجمعية بمشاركة أكثر من 1000 مرشد سياحي ومرشدة سياحية من داخل المملكة وخارجها، واستمر لمدة ثلاثة أيام عبر (الدائرة الإلكترونية) تخلله العديد من ورش العمل والجلسات والجولات السياحية الافتراضية، بمساهمة واسعة من متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والارشاد السياحي.

وأثنى رئيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي في كلمة له، على النتائج المثمرة التي حققها الملتقى، من خلال ما تضمّنه من أوراق عمل وفعاليات، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى تأهيل أكثر من 13 ألف مرشد سياحي ومرشدة سياحية لتلبية الطلب المتوقع للخدمة حتى عام 2030، حيث تشير بيانات وزارة السياحية إلى أن العدد المتوقع للسياح في عام 2030 سيبلغ أكثر من 100 مليون سائح.

وهنّأ "البلوي" الفائزين بجائزة الإرشاد السياحي التي بلغ عدد المتقدمين لها 20 مرشد سياحي ومرشدة، 8 منهم تنافسوا على الفرع الأول "أفضل مرشد سياحي متميز"، في حين تنافس 12 مرشداً سياحياً ومرشدة على جائزة الفرع الثاني "أفضل مرشد سياحي مستجد"، ووصل للمرحلة الأخيرة 10 مرشدين سياحيين ومرشدات، 6 منهم في الفرع الأول، و4 في الفرع الثاني، وكانت جوائز المسابقة للمراكز الثلاثة الأولى في الفرع الأول، في حين تم تعيين جائزة واحدة للمركز الأول للفرع الثاني منها.

وتطلع "البلوي" في ختام كلمته لمزيد من المبادرات التي تعكس الصورة الحقيقية للعمل التكاملي في مجال السياحة التي تعكس جوانب الإبداع في مجال الإرشاد السياحي التي عرف بها المرشدين والمرشدات.

من جانبه، أكد المدير الإعلامي للملتقى الإعلامي بدر الجبل أن إقامة الملتقى في ظل ظروف جائحة كورونا بهذا التنظيم والجهود المقدمة كان تحدياً كبيراً، مبدياً سعادته عن النتائج المثمرة التي أسفر عنها الملتقى بمشاركة متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والارشاد السياحي.

وأكد "الجبل" أهمية الإرشاد السياحي، ودوره الرئيس في تسليط الضوء على الكنوز الأثرية الهائلة والمواقع التاريخية النادرة والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات متعددة على مر الزمان، والتي تزخر بها المملكة في جميع مناطقها، وكذلك ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي وأمني وازدهار اقتصادي، وتطور مجتمعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة