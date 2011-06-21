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"المشاريع الطبية".. ترجمة توجيهات ولي العهد برعاية منسوبي "الدفاع" وذويهم

استكمالًا لخطط التطوير والتحديث الدائم للمنشآت الصحّية في القوات المسلحة

يمثل تدشين المشاريع الطبيّة لمنسوبي وزارة الدفاع التي أعلن عنها اليوم، ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في توفير أفضل الخدمات، والرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، ومن يحتاج هذه الخدمات من المواطنين.

وتُعدّ الرعاية الصحّية من أولى اهتماماته، وتدشين هذه المشاريع هو استكمال لخطط التطوير والتحديث الدائم للمنشآت الصحّية في القوات المسلحة.

كما يعد تدشين المشاريع الطبية الجديدة إضافة مميزة، وبصمة بارزة في مجال تطوير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة، ويعكس ما وصلت إليه من تقدم طبي، كما يُعد مكملًا للدور الصحي الذي تقدمه كافة القطاعات الصحية في وطننا المعطاء، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويمثل كل من قطاع الصحة وقطاع الإسكان محورًا هامًّا في رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد؛ حيث تشمل برامج الرؤية برنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، يقوم على صحة الفرد والمجتمع (بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر).

ويعتمد على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، فضلًا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الصحية.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد دشن اليوم ثمانية مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخرًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المشاريع الطبية".. ترجمة توجيهات ولي العهد برعاية منسوبي "الدفاع" وذويهم
سبق

يمثل تدشين المشاريع الطبيّة لمنسوبي وزارة الدفاع التي أعلن عنها اليوم، ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في توفير أفضل الخدمات، والرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، ومن يحتاج هذه الخدمات من المواطنين.

وتُعدّ الرعاية الصحّية من أولى اهتماماته، وتدشين هذه المشاريع هو استكمال لخطط التطوير والتحديث الدائم للمنشآت الصحّية في القوات المسلحة.

كما يعد تدشين المشاريع الطبية الجديدة إضافة مميزة، وبصمة بارزة في مجال تطوير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة، ويعكس ما وصلت إليه من تقدم طبي، كما يُعد مكملًا للدور الصحي الذي تقدمه كافة القطاعات الصحية في وطننا المعطاء، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويمثل كل من قطاع الصحة وقطاع الإسكان محورًا هامًّا في رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد؛ حيث تشمل برامج الرؤية برنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، يقوم على صحة الفرد والمجتمع (بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر).

ويعتمد على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، فضلًا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الصحية.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد دشن اليوم ثمانية مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخرًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
06:06 PM

"المشاريع الطبية".. ترجمة توجيهات ولي العهد برعاية منسوبي "الدفاع" وذويهم

استكمالًا لخطط التطوير والتحديث الدائم للمنشآت الصحّية في القوات المسلحة

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بدر الجبل - تبوك
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2,989

يمثل تدشين المشاريع الطبيّة لمنسوبي وزارة الدفاع التي أعلن عنها اليوم، ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في توفير أفضل الخدمات، والرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، ومن يحتاج هذه الخدمات من المواطنين.

وتُعدّ الرعاية الصحّية من أولى اهتماماته، وتدشين هذه المشاريع هو استكمال لخطط التطوير والتحديث الدائم للمنشآت الصحّية في القوات المسلحة.

كما يعد تدشين المشاريع الطبية الجديدة إضافة مميزة، وبصمة بارزة في مجال تطوير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة، ويعكس ما وصلت إليه من تقدم طبي، كما يُعد مكملًا للدور الصحي الذي تقدمه كافة القطاعات الصحية في وطننا المعطاء، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويمثل كل من قطاع الصحة وقطاع الإسكان محورًا هامًّا في رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد؛ حيث تشمل برامج الرؤية برنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، يقوم على صحة الفرد والمجتمع (بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر).

ويعتمد على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، فضلًا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الصحية.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد دشن اليوم ثمانية مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخرًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

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