تحضيرًا لبقية منافسات الدوري .. الاتحاد والرائد يتعادلان

خرج الاتحاد وضيفه الرائد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب نادي الاتحاد في جدة، مساء أمس السبت "وديًا" في إطار تحضيراتهما لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



كان الاتحاد البادئ في التسجيل عن طريق عبد العزيز البيشي خلال الشوط الأول، فيما أحرز عبد الرحمن الغامدي هدف التعادل للرائد في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.