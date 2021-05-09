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تحضيرًا لبقية منافسات الدوري .. الاتحاد والرائد يتعادلان

خرج الاتحاد وضيفه الرائد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب نادي الاتحاد في جدة، مساء أمس السبت "وديًا" في إطار تحضيراتهما لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

كان الاتحاد البادئ في التسجيل عن طريق عبد العزيز البيشي خلال الشوط الأول، فيما أحرز عبد الرحمن الغامدي هدف التعادل للرائد في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

الاتحاد الرائد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيرًا لبقية منافسات الدوري .. الاتحاد والرائد يتعادلان
سبق

خرج الاتحاد وضيفه الرائد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب نادي الاتحاد في جدة، مساء أمس السبت "وديًا" في إطار تحضيراتهما لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

كان الاتحاد البادئ في التسجيل عن طريق عبد العزيز البيشي خلال الشوط الأول، فيما أحرز عبد الرحمن الغامدي هدف التعادل للرائد في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
01:43 AM

تحضيرًا لبقية منافسات الدوري .. الاتحاد والرائد يتعادلان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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خرج الاتحاد وضيفه الرائد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب نادي الاتحاد في جدة، مساء أمس السبت "وديًا" في إطار تحضيراتهما لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

كان الاتحاد البادئ في التسجيل عن طريق عبد العزيز البيشي خلال الشوط الأول، فيما أحرز عبد الرحمن الغامدي هدف التعادل للرائد في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

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