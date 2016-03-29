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ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

"برهان" أبدى استعداد بلاده للعمل مع السعودية لإنجاح هاتَيْن المبادرتَيْن وتحقيق أهدافهما

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بالفريق أول عبدالفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في جمهورية السودان.

وجرى خلال الاتصال بحث الإعلان عن كل من مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تمثلان تجسيدًا لريادة السعودية في التعامل مع القضايا العالمية الملحة، وما تضمنتهما من مبادرات طموحة، تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وما سيحققه ذلك من فوائد اقتصادية كبرى، وإيجاد عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد بارك الفريق أول عبدالفتاح برهان هاتَيْن المبادرتَيْن اللتين ستعودان بالنفع على المنطقة والعالم، مبديًا استعداد السودان للعمل مع السعودية لإنجاح هاتَيْن المبادرتَيْن، وتحقيق أهدافهما.

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ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بالفريق أول عبدالفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في جمهورية السودان.

وجرى خلال الاتصال بحث الإعلان عن كل من مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تمثلان تجسيدًا لريادة السعودية في التعامل مع القضايا العالمية الملحة، وما تضمنتهما من مبادرات طموحة، تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وما سيحققه ذلك من فوائد اقتصادية كبرى، وإيجاد عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد بارك الفريق أول عبدالفتاح برهان هاتَيْن المبادرتَيْن اللتين ستعودان بالنفع على المنطقة والعالم، مبديًا استعداد السودان للعمل مع السعودية لإنجاح هاتَيْن المبادرتَيْن، وتحقيق أهدافهما.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
12:37 AM
اخر تعديل
29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
01:23 AM

ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

"برهان" أبدى استعداد بلاده للعمل مع السعودية لإنجاح هاتَيْن المبادرتَيْن وتحقيق أهدافهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بالفريق أول عبدالفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في جمهورية السودان.

وجرى خلال الاتصال بحث الإعلان عن كل من مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تمثلان تجسيدًا لريادة السعودية في التعامل مع القضايا العالمية الملحة، وما تضمنتهما من مبادرات طموحة، تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وما سيحققه ذلك من فوائد اقتصادية كبرى، وإيجاد عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد بارك الفريق أول عبدالفتاح برهان هاتَيْن المبادرتَيْن اللتين ستعودان بالنفع على المنطقة والعالم، مبديًا استعداد السودان للعمل مع السعودية لإنجاح هاتَيْن المبادرتَيْن، وتحقيق أهدافهما.

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