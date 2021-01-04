كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 293 وفاة بالبرازيل و35 حالة بتونس

كوريا الجنوبية تسجل 1020 إصابة جديدة و33 بالصين

سجلت البرازيل 17341 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و293 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ أكثر من 7.7 ملايين إصابة والعدد الإجمالي للوفيات 196018 حالة وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية يوم الأحد، تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة: إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4800 حالة؛ في حين بلغ إجمالي الإصابات 143544 منذ بدء الجائحة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 107049 شخصًا.

وذكرت أن 342 مصابًا يقيمون حاليًا في أقسام العناية المركزة؛ في حين يخضع 125 مصابًا آخر للتنفس الاصطناعي.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة.

وأوضح مركز تدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64.264 إصابة؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 981 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 87150؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات ثابتًا عند 4634 حالة وفاة.